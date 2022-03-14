В окупаційному контингенті РФ виявлена присутність спеціалістів-хіміків.

В Україні знайшли ще одне підтвердження підготовки Росією хіматаки.

Про це повідомляє телеграм-канал Центру стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки SPRAVDI. Так, в окупаційному контингенті РФ виявлена присутність спеціалістів-хіміків.

Зазначається, що чотири доби тому, в результаті бою з російськими військами біля Старомлинівки (на південь від Великої Новосілки, Донецька область) була знищена велика кількість окупантів.

Серед великої кількості отриманих докуметів російських військових знайдено посвідчення і офіцера ЗС РФ вузькопрофільної спеціалізації на ім'я Афтаєва Олександра Вікторовича.

Згідно документів, до загибелі в Україні Афтаєв служив у військовій частині 21222 - а це "Федеральне управління з безпечного зберігання та знищення хімічної зброї" у місті Пенза. До служби в армії він закінчив Саратовський військовий інститут біологічної та хімічної безпеки.

Таким чином, отримані документи можуть свідчити про підготовку Росією теракту проти України із застосування хімічної зброї.

Нагадаємо, раніше генсек НАТО Єнс Столтенберг заявив, що РФ здатна застосувати в Україні хімзброю.

Як відомо, Російська Федерація після вторгнення в Україну робить абсурдні твердження щодо біологічної та хімічної зброї. В російському Міноборони стверджували, що українська сторона готує провокації із застосуванням хімзброї.

Президент України Володимир Зеленский зауважив, що жодної хімічної чи будь-якої іншої зброї масового знищення в Україні не розробляють.

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