Україна наразі контролює ситуацію у місті.

У Бахмуті російським окупантам не вдається досягти стратегічного успіху.

Про це заявив речник Східного угруповання військ Сергій Череватий у коментарі агентству Reuters. За його словами, ситуація у місті дуже складна.

Наразі росіяни концентрують всі зусилля на захопленні Бахмута, але не досягають стратегічного успіху. Україна контролює ситуацію у місті та розуміє наміри Росії.

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"Обстановка складна, противник концентрує максимум зусиль для захоплення Бахмута. Однак зазнає серйозних втрат і не досягає стратегічного успіху", — наголосив Череватий.

Ситуація в Бахмуті

У Бахмуті тривалий час йдуть важкі бої. Росіяни докладають усіх зусиль, щоб окупувати місто, але їм це не вдається. ЗСУ продовжують його обороняти.

За даними британської розвідки, останніми днями російські окупаційні війська відновили деяку активність у боях за Бахмут, якої не спостерігалася з кінця березня, коли їхнє просування значною мірою зупинилося.

Бійці ЗСУ показали, як виглядає поле бою після успішно відбитого штурму найманців "Вагнера" на Бахмутському напрямку.

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