Україні не вистачає засобів протиракетної оборони.

Повітряні сили України використовують засоби протиповітряної, а не протиракетної оборони. Їх основна ціль — ворожі літаки і гвинтокрили. Крилаті ракети окупантів теж збиваються, але не всі, тому що вони можуть літати на наднизьких висотах.

Такі коментарі дав секретар Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат під час брифінгу 14 червня.

"У нас є засоби протиповітряної оборони на озброєнні, а не протиракетної оборони. Основне завдання наших зенітно-ракетних комплексів — це літальні апарати ворога — літаки і гвинтокрили. Але ми збиваємо і крилаті ракети. Так, на жаль, не всі", — заявив Ігнат.

Далі секретар пояснив, чому не вдається уникнути частини ударів. За його словами, російські ракети спроектовані з використанням нових технологій і можуть літати на наднизьких висотах — від 50 метрів. Тоді їх стає складно виявити, а в окремих ситуаціях снаряди можуть зникати з радарів.

"Вона може летіти, скажімо, по руслу Дністра, як це було з початку війни, і вона зникає з радарів, і не всі засоби ППО можуть знищувати [ракети]", — розповів Ігнат.

Нагадаємо, на тому ж брифінгу секретар повідомив, що Росія зменшила кількість ударів високоточними ракетами по Україні. Зараз вона все частіше використовує радянські Х-59 і Х-22.

Війна Російської Федерації проти України

24 лютого РФ вторглася в незалежну Україну і влаштувала в країні справжній колапс. Окупанти не тільки захоплюють військові частини, аеропорти та інші стратегічні об'єкти, а й стріляють по мирних жителях і багатоповерхівках міст.

27 лютого 2022 року з'явилася інформація про те, що Білорусь може оголосити війну Україні. Офіційних підтверджень вторгнення її армії на нашу територію поки немає.

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