Противник застосовує свою авіацію дистанційно з території Білорусі і акваторії Чорного моря, а також з території Росії.

Росія почала зменшувати запуски високоточних дорогих ракет і віддає перевагу радянським типам крилатих ракет при обстрілах території України.

Як передає кореспондент УНІАН, про це речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат сказав на брифінгу.

Речник розповів, що ситуація така, що на даний момент противник застосовує свою авіацію дистанційно з території Білорусі і акваторії Чорного моря, а також з території Росії.

Він зазначив, що Росія застосовує стратегічні бомбардувальники Ту-160 та Ту-95, які випускають по українській території високотехнологічні ракети, які дуже дорогі.

"Мільйони доларів коштує одна ракета, так само як і ракети "Калібр" морського базування, які теж коштують чимало. Нафтодоларів вони не шкодували на жодну з тих ракет і тому вони їх застосовують. Втім, останнім часом зберігається тенденція щодо економії цих високоточних дорогих ракет, і на сьогоднішній день противник усе частіше застосовує радянські типи крилатих ракет, такі як авіаційна ракета Х-59 і ракета Х-22, одна з найбільш руйнівних ракет, які запускає противник", - наголосив Ігнат.

"Її маса бойової частини становить 900 кг. Вона лишає надзвичайно сильні руйнування, але та ракета має суттєвий величезний недолік, тому що вона летить власне не в ціль. Не завжди вона потрапляє не туди, куди її направили, і дуже часто об'єктами руйнувань стають цивільні об'єкти інфраструктури і відповідно з людськими жертвами".

Як повідомляв УНІАН, російські окупанти вдарили по Одеській області ракетами з окупованого Криму.