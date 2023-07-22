Російські загарбники "демілітаризували" понад ста тонн зерна.

Очільник Одеської обласної військової адміністрації Олег Кіпер показав жахливі наслідки влучання ворожих ракет в ангари з зерном, що сталися у ніч на 21 липня.

Зокрема, посадовець оприлюднив фото, на яких зафіксовано обгоріла сільськогосподарська техніка та "гори" обвугленого урожаю – зерна, яке знаходилось в ангарах одного із місцевих агарних підприємств. Також на світлини потрапила якась жінка, імовірно, це - працівниця чи власниця підприємства. Видно, що людина у розпачі, бо такі втрати відновити вже неможливо.

"Вирощений під сиренами. Зібраний під ракетними обстрілами. Знищений дотла нелюдами. Росія сьогодні - це вбивці, террористи та лицеміри, які думають, що можуть залишити світ на межі голоду. Але воля українців незламна. Ми все відбудуємо і все виростимо заново", - наголошує Кіпер.

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Він запевняє, що ворог відповість за кожну спалену зернину, за кожен день нелюдської війни, яку РФ розв’язала проти України.

"Ми переможемо, а вони горітимуть у пеклі, як це зерно", - завив посадовець.

Терор проти Одещини

Як повідомляв УНІАН, після заяви РФ про розірвання "зернової угоди" російські військові розпочали масовані ракетно-дронові обстріли регіону, зокрема портової інраструктури тощо.

Так, вночі 21 липня армія РФ завдала масованого удару по фермерському господарству в Болградському районі. Окупанти атакували аграріїв трьома ракетами типу "Калібр" та "Онікс".

Сталася масштабна пожежа, знищено щонайменше три зернових ангари, пошкоджено адміністративні приміщення та сільськогосподарську техніку тощо. Загалом, знищено 100 тонн гороху та 20 тонн ячменю. Поранення отримали двоє місцевих жителів. Розпочато розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни (ч. 1 ст. 438 КК України).

Також пошкоджень зазнала і рятувальна техніка ДСНС, яка прибула для гасіння пожежі та перебувала на території агрофірми в момент другого влучання ракети по території того ж підприємства.

Постраждалі українці в результаті атаки російських окупантів на Одеську область знаходяться в лікарні. Деякі пацієнти в стані середньої тяжкості.

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