Ігнат зазначив, що знищення літака - це "потужна спецоперація" Сил оборони України.

Російський літак А-50, який вчора був збитий, пройшов модернізацію. Ліквідація цього борта - це "потужна спецоперація" Сил оборони України.

"Ті успіхи, які сьогодні є, оця дальня рука, як то кажуть, можливість діставати ворога там, де він цього абсолютно не чекає, говорить про те, що противник менше матиме спроможностей на цьому напрямку, втративши ще один А-50, який був модернізований", - повідомив речник Повітряних сил Збройних сил України Юрій Ігнат в ефірі телемарафону.

Він додав, що А-50 це, по суті, повітряний радар, який літає, що дозволяє йому стежити за ситуацією на території України, сканувати, проводити радіолокаційну розвідку, бачити всі повітряні цілі в радіусі 600 км від його розташування, а також виявляти українські системи РЕБ.

Відео дня

За його словами, та цінна інформація, яку збирає А-50 передається в реальному режимі часу на повітряний пункт управління літака Іл-22 та на наземні командні пункти ворога для завдання ударів по території України.

"Тому, безумовно, А-50 це дуже цінна ціль для нас", - наголосив речник Повітряних сил ЗСУ.

Відповідаючи на запитання скільки ще таких літаків А-50 залишилось в Росії, Ігнат зазначив, що більш точні дані є в українській розвідці. Він нагадав, що раніше голова ГУР Міноборони Кирило Буданов казав про вісім літаків.

"Із них там не всі робочі, не всі модернізовані. Тому там на пальцях однієї руки їх було в минулому часі", - додав Ігнат.

Він також наголосив, що чим більше з’являється в України інструментів для знищення ворожих цілей, тим більше є можливостей відганяти окупанта від наших кордонів. При цьому нагадав, що за останній час, коли відбувалися сильні ворожі обстріли з повітря на Авдіївському напрямку, російські окупанти зазнали великі втрати – знищені літаки винищувачі, бомбардувальники, які завдають ударів щодня керованими авіабомбами.

"Нам потрібно побільше таких інструментів, щоб ворога відігнати подалі", - наголосив він.

Збиття літака А-50 23 лютого - головні новини

Увечері 23 лютого Сили оборони України зробили "подарунок" в день їх "захисника отєчєства" російським окупантам, знищивши російський літак дальнього радіолокаційного виявлення (ДРЛО) А-50. У Краснодарському краї РФ знайшли останки 10 загиблих членів екіпажу.

Раніше повідомлялося, що літак, ймовірно, збили ракетним комплексом Patriot, а наводив його на ціль "мобільний малогабаритний широкосмуговий радар розвідник, який розгорнутий на невеликому БПЛА і може проводити політ в глибокому тилу".

Водночас в Росії намагається просувати вже раніше "заїжджену" версію, що це була втрата через "дружній вогонь", тобто, мовляв самі себе росіяни збили.

Відомо, що у січні було знищено також літак А-50. 14 січня в зоні акваторії Азовського моря українські військові знищили російський літак А-50. Наступного дня це підтвердило українське військове командування. Також повідомлялося про удар по борту ІЛ-22.

І тоді російська пропаганда поширювала фейкову версію, що збиття А-50 та Іл-22, нібито стало помилкою російської протиповітряної оборони, тобто знову ж самі себе збили. Аналітики Американського Інституту вивчення війни припускали, що таким чином окупанти хочуть запевнити своїх пілотів, що польоти над Чорним і Азовським морями все ще безпечні.

Вас також можуть зацікавити новини: