"Золотий запас" російської армії знатно потріпало, деякі бригади і підрозділи знищені на 70-80%.
Про це заявив радник глави офісу президента Олексій Арестович.
Особливо, за його словами, сильно дісталося десанту і частини спецназу ворога.
"ВДВ підвищило "золотий запас", тобто ця ланка командир батальйону - штабу - бригади. Тобто це найбільш підготовлені фахівці в розквіті сил. Комбат. І ось його підвищували дуже сильно, аж до повної загибелі командування полків, бригад і батальйонів. Втрати - колосальні", - зазначив Арестович.
Нагадаємо, Арестович спрогнозував, коли російські війська почнуть відходити з України.
За словами радника глави ОП, у росіян виникне відчуття безглуздості того, що відбувається, і вони почнуть відходити з українських територій.