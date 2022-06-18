За його словами, втрати ворога - колосальні.

"Золотий запас" російської армії знатно потріпало, деякі бригади і підрозділи знищені на 70-80%.

Про це заявив радник глави офісу президента Олексій Арестович.

Особливо, за його словами, сильно дісталося десанту і частини спецназу ворога.

"ВДВ підвищило "золотий запас", тобто ця ланка командир батальйону - штабу - бригади. Тобто це найбільш підготовлені фахівці в розквіті сил. Комбат. І ось його підвищували дуже сильно, аж до повної загибелі командування полків, бригад і батальйонів. Втрати - колосальні", - зазначив Арестович.

Нагадаємо, Арестович спрогнозував, коли російські війська почнуть відходити з України.

За словами радника глави ОП, у росіян виникне відчуття безглуздості того, що відбувається, і вони почнуть відходити з українських територій.

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