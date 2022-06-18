Також знищено 2 склади з боєприпасами.

Українські бійці угруповання "Схід" за добу знищили 87 російських загарбників.

Як повідомляє Оперативно-тактичне угруповання "Схід" у соціальній мережі Facebook, українські захисники продовжують стримувати агресора в районі своєї відповідальності.

Зокрема, сьогодні, 18 червня, українські воїни знищили:

особового складу – 87 російських окупантів, танків – 1, мінометів – 5,

ТТ – 52, спеціальна техніка – 1. Також знищено 1 безпілотний літальний апарат ворога та 2 склади з боєприпасами.

Війна в Україні: актуальні дані

Росія зосередила зусилля на захопленні Донбасу. Зараз тривають важкі бої за Сєвєродонецьк, ворог намагається закріпитися біля міста. Також російські війська намагаються перерізати трасу Лисичанськ-Бахмут.

За словами голови Луганської ОВВА Сергія Гайдая, противник кинув всі ресурси на Сєвєродонецький напрямок і напрямок Золотого, Комишувахи, Попасної.

Водночас ЗСУ завдали значні втрати російським окупантам в районі Краснопілля Донецької області.

Крім того, як пишуть українські ЗМІ, наші захисники "високоточними ударами" знищили щонайменше сім складів з боєприпасами окупантів в Донецьку.

Увечері росіяни знову вдарили по Дніпропетровській області, пошкоджена нафтобаза, є постраждалі.