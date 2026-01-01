Під Харковом росіяни влучили КАБом в зоопарк: постраждала жінка, загинули тварини (відео)

Загинуло багато елітної птиці, поранено левів.

У передмісті Харкова російські окупанти влучили керованою авіаційною бомбою в приватний зоопарк "Фельдман Екопарк". Про це повідомив начальник Харківської обласної державної адміністрації Олег Синєгубов у Telegram.

"За уточненою інформацією, ворожий КАБ влучив в землю на території екопарку в передмісті", - зазначив Синєгубов.

Внаслідок удару постраждала 40-річна жінка. Її з вибуховою травмою шпиталізували.

Як повідомив власник екопарку, народний депутат Олександр Фельдман у коментарі для "Суспільне Харків", від російського удару поранення отримала волонтерка, але начебто травма виявилася легкою.

"Розсічена голова, вона сама сіла до "швидкої" та вже поїхала. Зруйнований повністю "зимник" хижаків та зимове приміщення для птиці. Леви поранені. Там все зруйноване. І в котрий раз зруйновані приміщення для маленьких тварин", - зазначив Фельдман.

За його словами, наразі незрозумілим є стан тигрів.

"Один забіг у триповерхову будівлю, ще один сидить у напіввідчиненому вол’єрі. Сховався у хатку. Поки сидить. Ми чекаємо на седативну рушницю. У нас всі седативні засоби були у приміщенні, по якому поцілив КАБ. Чекаємо на рушницю, щоб перенести його в інший вольєр. А птиця загинула якщо не вся, то більшість. Потрапив снаряд у пташник. Всі папуги, фазани, вся елітна птиця, яка потребує теплих умов - перебували у цій будівлі", - повідомив Фельдман.

Удари по харківському екопарку

Як повідомляв УНІАН, від початку російського повномасштабного вторгнення від російських обстрілів неодноразово страждав екопарк під Харковом.

Оскільки об'єкт розташований на північній околиці міста, в перші тижні війни він опинився під російським контролем. Двоє цивільних співробітників зоопарку потрапили в полон і були страчені окупантами. Пізніше, коли росіян відігнали від зоопарку, на його території під час обстрілу загинув підліток-волонтер.

В певний момент усіх тварин довелося евакуювати у безпечніше місце.

