Окупанти просунулись у Мирнограді та Покровську, - DeepState

Росіяни мали успіхи біля трьох населених пунктів.

Окупанти продовжують просуватися на Покровському напрямку у Донецькій області, і за останню добу мали успіхи біля трьох населених пунктів. Про це повідомляють аналітики DeepState.

"Ворог просунувся у Мирнограді, Покровську та Світлому", - йдеться у повідомленні.

Селище Світле розташоване на північний захід від Мирнограда.

Також уточнено лінію зіткнення у Покровську, зазначають аналітики

За даними Генштабу, на Покровському напрямку наші захисники за минулу добу зупинили 26 штурмових дій агресора у районах населених пунктів Нове Шахове, Червоний Лиман, Родинське, Мирноград, Покровськ, Котлине, Молодецьке, Удачне, Філія, Дачне та у бік Новопавлівки.

Новини з фронту

Начальник управління комунікацій Угруповання об'єднаних сил, підполковник Віктор Трегубов зазначає, що у Харківській, Луганській та Сумській областях інтенсивність бойових дій незначно сповільнилася, однак ворог постійно проводить перегрупування, аби готуватися до подальшого наступу. Трегубов зазначив, що армія РФ нині намагається створити собі умови для проведення наступу вже у січні.

Також 7 корпус швидкого реагування Десантно-штурмових військ Збройних сил України писав, що росіяни перекидають сили до Покровська. Зокрема окупанти спробували скористатися логістичним шляхом між Шевченковим та Покровськом для перекидання додаткових сил та засобів.

