Про це розповів один з капітанів української армії.

Збройні сили України анонсували болючі "сюрпризи" окупантам в Бахмуті (Донецька область). Захисники пообіцяли, що це буде дуже "цікаво" та "неочікувано" для росіян.

Подробиці розповів речник 10-ої ОГШБр капітан Микита Шандиба. Відповідний ролик виклав в Telegram журналіст Андрій Цаплієнко.

"Я думаю, скоро ворог дізнається про такий собі сюрприз, який ми підготували для нього. Про це знає Пригожин, він про це вже говорить, якщо ви його слухали. Про це говорять російські пропагандистські канали, якщо ви їх слухаєте. Вони знають, до чого йде зараз", - заінтригував Шандиба.

Пригожин запереживав - ЗСУ вибили ворога з "Басейну" в Бахмуті

Нагадаємо, що сьогодні ЗСУ повідомили, що врешті змогли вибити окупантів з важливої позиції "Басейн" під Бахмутом (Донецька область). Дії ворога на цій ділянці напрямку були "кісткою в горлі" для нашої армії.

Кілька днів тому засновник ПВК "Вагнер" Євген Пригожин заявив, що його бойовики не справляються в Бахмуті. За його словами, за 100 метрів просування вперед "Вагнер" пожертвував 94 найманцями через дефіцит снарядів. Пригожин оцінив, що втрати не вартують такого "успіху".

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