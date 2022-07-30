Перед запланованими "референдумами" планується кілька пропагандистських заходів.

Російські окупанти посилюють фільтраційні процедури в окупованих населених пунктах Херсонської області. Це пов'язано із запланованими візитами чиновників РФ.

Про це повідомляє перший заступник голови Херсонської облради Юрій Соболевський в Telegram.

За його словами, перед запланованими "референдумами" планується кілька пропагандистських заходів. Зокрема, Херсонську область відвідають депутати Держдуми РФ і посадові особи високого рівня.

"Для наших людей ця підготовка до шоу (псевдореферендуму - ред.), на жаль, обернеться черговим посиленням фільтраційних процедур і терору. Херсон окупанти "переривають" грунтовно - гаражі, підвали, горища, промислові та комунальні об'єкти", - розповів Соболевський.

Він закликав жителів окупованих районів Херсонської області триматися від окупантів подалі, оскільки їм "необхідно закривати місячні та календарні планові показники по викритим екстремістам, диверсантам і партизанам".

Як повідомляв УНІАН, за даними Інституту вивчення війни (ISW) членів путінської партії "Єдина Росія" відправили на тимчасово окуповані території України з метою підготовки "референдумів" щодо їхньої анексії.

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