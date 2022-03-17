Ліквідований росіянин служив в одній з військових частин Анапи.

Українські захисники ліквідували ще одного офіцера армії країни-окупанта. Цього разу вбито капітана Олексія Нікітіна.

Про це пише російське "ДТРК Кострома".

Зазначається, що окупант "загинув, виконуючи службовий обов'язок". Капітан Нікітін служив в одній із військових частин Анапи. Він керував костромським полком повітряно-десантних військ.

Нагадаємо, 24 лютого 2022 року РФ розпочала війну проти незалежної України і влаштувала в країні справжній терор. Росіяни обстрілюють з важкого озброєння мирні українські міста, вбиваючи цивільне населення, зокрема дітей і жінок.

Після початку російського вторгнення цивілізовані країни запровадили санкції проти РФ. Обмеження стосувалися обігу валюти в країні, боргових зобов'язань, санкцій проти російських банків та ін. Аналітики прогнозують економіці РФ дефолт у квітні цього року.

Світові виробники та бренди почали масово йти з російського кривавого ринку РФ. Хоча деякі міжнародні компанії досі продовжують там працювати й платити податки країні-агресору, які вона спрямовує на вбивство українців.

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