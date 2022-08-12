Ліквідація відбулася внаслідок високоточного удару наших військових по місцю збору бойовиків.

ЗСУ ліквідували ватажка "ДНР", який був засновником "російської весни-2014" у Горловці Донецької області Юрія Крикуленка.

Про це повідомляє видання Gorlovka.ua.

За даними видання, українська артилерія високоточним ударом влучила в місце збору бойовиків. Серед них був кримінальний авторитет і адепт "руського міра" Юрій Крикуленко.

Місцеве видання зазначило, що підконтрольні бойовикам ЗМІ поширюють дані про те, що нібито у Крикуленка був інфаркт, але це не відповідає дійсності.

"Його ліквідували високоточним ударом артилерією Збройних сил України", - вказало видання.

Також видання зазначило, що крім Крикуленка були ліквідовані ще кілька ключових фігур з місцевого світу злочинності.

Як повідомляв УНІАН, 3 серпня Збройні сили України ліквідували одіозну командирку артилерії "ДНР" Ольгу Качуру (позивний "Корса").

А 10 серпня у тимчасово окупованій Горлівці згорів нічний клуб під назвою "Бермуди", який належав так званому "депутату" самопроголошеної "ДНР" і кримінальному авторитету Юрію Крикуленку. Є відомості, що в закладі проходила важлива нарада, і "хтось порушив техніку пожежної безпеки", поділився тоді в Telegram екс-представник України щодо Донбасу в Тристоронній контактній групі (Україна, Росія, ОБСЄ) в Мінську, журналіст Денис Казанський.

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