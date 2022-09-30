Усунути зрадника вдалося в результаті влучного удару по Херсону.

Збройні сили України позбулися ще одного високопоставленого рашиста. В результаті влучного удару по Херсон вдалося ліквідувати "заступника керівника" окупаційної адміністрації Херсонської області Олексія Катериничева.

Відповідну інформацію опублікували росЗМІ, тому вона потребує підтвердження українськими офіційними особами.

Повідомляється, що ворога усунули в результаті нічного удару. Однак інформація про обстріли окупантів в Херсоні 29 вересня не надходила. Місцеві жителі теж нічого не повідомляли про вибухи.

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Вночі з 28 на 29 вересня ЗСУ дійсно вразили скупчення рашистів у Херсоні. Про це доповідали в оперативному командуванні "Південь". Але в зведенні не згадувалося про ліквідацію "заступника голови" окупаційної адміністрації, тому інформація все ще вимагає підтвердження.

Нагадаємо, Катериничев був співробітником ФСБ. Свою "посаду" на тимчасово захопленій українській території він отримав у серпні 2022 року.

Полювання на колаборантів: основні подробиці

Служба безпеки України встановила понад 4 тисячі росіян і колаборантів, які причетні до організації так званих "референдумів" на тимчасово захоплених територіях. Всі злочинні дії цих осіб задокументовані і включені в кримінальне провадження.

У Мелітополі 29 вересня підірвали автомобіль з Романом Дзюбою. Це чоловік відомої колаборантки, "директора департаменту освіти" Олени Шапурової. Він теж співпрацював з російськими окупантами. В результаті вибуху Дзюба отримав поранення і, ймовірно, був госпіталізований.

СБУ 29 вересня затримала зрадника, якого рашисти призначили "заступником голови Димерської селищної ради" на Київщині. Колаборант забезпечував пальним військову техніку загарбників, налагодив постачання газу, електроенергії та продуктів до місць базування ворога.

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