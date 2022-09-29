26 вересня лише у Сакському районі Криму було мобілізовано 21 кримського татарина.

Днями з Криму до Херсонської області російські окупанти направили дві тисячі мобілізованих.

Про це йдеться у повідомленні на сторінці Генерального штабу Збройних сил України у Facebook щодо оперативної інформації станом на 06:00.

"Відомо про відправлення 27 вересня із Севастополя до Херсонської області двох тисяч осіб, мобілізованих з Криму", - мовиться у дописі. Відео дня

У Генштабі зазначають, що військові комісари на тимчасово окупованій території Автономної Республіки Крим отримали розпорядження щодо першочерговості призову до лав російських окупаційних військ кримських татар, із направленням їх у бойові частини, що виконують завдання у районах найінтенсивнішого ведення бойових дій.

"Впродовж 26 вересня цього року, лише у Сакському районі, мобілізовано 21 особу зазначеної національності", - йдеться у повідомленні.

Мобілізація в Росії

21 вересня президент Росії Володимир Путін оголосив про мобілізацію російських військовослужбовців запасу на війну з Україною.

За даними Генштабу ЗСУ, новоприбулих по мобілізації росіян військове командування без підготовки направляє в підрозділи на лінії зіткнення.

Президент України Володимир Зеленський заявив, що оголошена Росією мобілізація - це удар по корінних народах Криму, Дагестану, Кавказу, Сибіру.

28 вересня постійна представниця президента України в АР Крим Таміла Ташева повідомила, що щонайменше 1,5 тис. повісток РФ роздала кримським татарам в окупованому Криму.

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