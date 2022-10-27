За словами голови Миколаївської обласної військової адміністрації, це підтверджена інформація.

Збройні Сили України на півдні країни збили багато російських дронів-камікадзе іранського виробництва, але в небі ще частина летить у бік півночі і північного заходу країни.

Про це повідомив голова Миколаївської обласної Військової адміністрації Віталій Кім у Telegram.

"ЗСУ вже набили багато мопедів, але частина ще летить. Від Умані на північ / північний захід", - повідомив Кім.

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Також він додав, що це підтверджена інформація. "Може ще десь сновигають", - додав він.

Використання іранських дронів в Україні: деталі

Як повідомляв УНІАН, у серпні стало відомо, що Іран продав Росії тисячу своїх безпілотників. При цьому іранська влада офіційно заперечує продаж безпілотників Росії і стверджує, що зброя потрапила в Росію через треті країни.

У середині жовтня з'явилися повідомлення, що Росія замовила у Ірану ще понад 2 тис. таких дронів.

20 жовтня генеральний штаб Збройних сил України повідомив, що на територію Росії прибули іранські радники та інструктори з використання безпілотних літальних апаратів. Зокрема, відомо про підготовку операторів вже наявних БПЛА "Shahed-136" і перспективних БПЛА "Arash-2".

24 жовтня Міністерство оборони Великої Британії з посиланням на дані розвідки повідомило, що Росія застосовує іранські дрони як замінник високоточної зброї, яка стає дефіцитною.

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