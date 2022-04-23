Також було знищено 15 російських загарбників, танк Т-72 та 2 БМП.

Впродовж ночі українські сили вразили 13 цілей російських загарбників на півдні України.

Про це повідомляє Оперативне командування "Південь" у соціальній мережі Facebook.

Зокрема, обстановка у зоні відповідальності сил охорони та оборони півдня України стабільно напружена.

"На Херсонщині і Миколаївщині противник продовжує оборонні дії по зайнятому рубежу, підтягує та переформатовує сили, імовірно готуючись до виходу до адмінкордонів Херсонської області", - йдеться у повідомленні.

"Населені пункти, що перебувають під контролем окупантів, вони самі ж вкривають артилерійсько-мінометними обстрілами, здійснюючи вогневий та психологічний тиск на мирне населення, залякуючи та схиляючи до сприйняття окупаційної влади. Продовжується пропаганда референдуму та створення псевдо-республіки", - сказано у повідомленні.

Водночас продовжується нанесення ракетних та авіаційних ударів по Миколаєву. "О 5-ій ранку зафіксовано влучання в житловий багатоквартирний будинок, в результаті вибуху пошкоджено тролейбусну лінію електропередач, зруйновано заклад громадського харчування, пошкоджено продуктовий магазин та офіс приватного підприємця. Втрат серед цивільного населення нема", - наголошується у повідомленні.

Українськими ракетно-артилерійськими підрозділами протягом ночі нанесено ураження по 13 цілям противника. "В районі Олександрівки знищено ворожий танк Т-72 та 2 БМП. Втрати живої сили ворога склали 15 рашистів", - сказано у повідомленні.

Раніше повідомлялося, що росіяни накопичують сили на півдні та сході України.