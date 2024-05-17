Сили оборони завдають ворогу відчутних втрат, активно застосовують засоби вогневого ураження по живій силі ворога та техніці.

Збройні сили України продовжують протидіяти спробам російських окупантів прорвати нашу оборону. Цієї доби найбільше боїв точилося на Краматорському, Покровському та Курахівському напрямках. Про це повідомив Генеральний штаб Збройних сил України в оперативній інформації щодо російського вторгнення станом на 17:00.

Зазначається, що на Харківському напрямку ворог провів безуспішну атаку на напрямку Глибоке - Липці, продовжує завдавати авіаударів, постраждали райони сіл Ізбицьке та Покаляне.

"На Харківському напрямку за сьогодні втрати ворога становлять 35 російських окупантів вбитими та пораненими, нашими воїнами знищено 15 одиниць ворожої техніки, серед яких - танк, бойова броньована машина, артилерійська установка. На Краматорському напрямку російські загарбники здійснили спроби йти вперед в районах населених пунктів Новий, Андріївка та Іванівка. Завдали удару керованою авіаційною бомбою біля Північного", - йдеться у повідомленні. Відео дня

В Генштабі поінформували, що на Покровському напрямку ворог продовжує активні дії - кількість боєзіткнень зросла до 21. Найбільший тиск на наші позиції ворог здійснює в районі Новоолександрівки. Також атакував біля Уманського і Нетайлового. Ситуація контрольована.

Водночас, як мовиться у зведенні Генштабу, на Курахівському напрямку загарбники вже 16 разів намагалися покращити тактичне положення, проте отримують гідну відсіч від наших воїнів. Там наразі уточнюється кількість ворожих втрат.

"На Времівському напрямку окупанти завдали двох авіаударів в районі Старомайорського. На Придніпровському напрямку артилерійських обстрілів зазнали території біля Тягинки, Токарівки та Іванівки. Кількість безуспішних ворожих атак неподалік Кринок збільшилась до семи. Ефективно працюють наші оператори fpv-дронів. Наші воїни завдають окупантам відчутних втрат, активно застосовують засоби вогневого ураження по живій силі ворога та техніці. На визначених напрямках здійснюють заходи щодо покращення тактичного положення", - заявили в Генштабі.

Війна в Україні - останні новини

Як повідомляв УНІАН, сьогодні Росія вдарила бомбами по Харкову, унаслідок влучень у місті спалахнули пожежі. Голова Харківської ОВА Олег Синєгубов повідомив, що, за попередніми даними, окупанти завдали два удари КАБами (керованими авіабомбами), зокрема, по Холодногірському району Харкова. Відомо про те, що постраждали 19 людей, двоє загинули.

Також російська терористична армія завдала ракетного удару по Одесі, відомо про пошкодження цивільної інфраструктури та поранених. Попередньо відомо про трьох постраждалих внаслідок атаки. Вони доставлені в одну з міських лікарень, їм надається уся необхідна медична допомога.

Вас также могут заинтересовать новости: