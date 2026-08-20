Сили оборони просунулися на півночі Харківщини, - ISW

Російські окупанти теж мають просування на окремих ділянках Харківщини.

Сили оборони України змогли просунулися біля Білого Колодязя на півночі Харківської області. Про це йдеться у звіті американського Інституту вивчення війни (ISW).

Аналітики зазначають, що на півночі Харківщини мета російських загарбників полягає у тому, аби відкинути українські сили від міжнародного кордону для створення оборонної буферної зони біля Білгородської області і наблизитися до Харкова у межах досяжності ствольної артилерії.

"Українські сили нещодавно просунулися на півночі Харківської області. Геолокаційні відеозаписи, оприлюднені 18 серпня, вказують, що українські сили нещодавно просунулись на північ від Білого Колодязя (на півночі від Харкова)", - йдеться у звіті.

Відео дня

Як зазначають аналітики, ще одна мета російських окупаційних військ полягає у тому, щоб перетнули річку Оскіл на Харківщині і тиснути в сторону заходу на сході Харківщини і на півночі Донеччини.

При цьому, російські загарбники нещодавно просунулися на Куп’янському напрямку. Аналітики звернули увагу на твердження, що 19 серпня російські підрозділи захопили східну частину Ківшарівки (на південний схід від Куп’янська). Російський воєнний блогер стверджував, що 18 і 19 серпня російські загарбники просунулися на схід від Малої Шпаківки (це північ від Куп’янська), на північ і південь від Радківки (північний захід від Куп’янська) і на північному заході Куп’янська.

Ситуація на фронті - останні новини

Як повідомляв УНІАН, Юрій Федоренко, командир батальйону безпілотних авіаційних комплексів "Ахіллес" 92-ї окремої штурмової бригади, вважає, що може скластися ситуація, коли російські окупанти матимуть достатньо сил, аби зробити активним ще один напрямок - Чернігівську область, і це буде "величезною проблемою".

раніше Головнокомандувач ЗСУ Олександр Драпатий підсумував результати операції Сил оборони на Олександрівському напрямку. За його словами, з січня по серпень 2026 року українські захисники звільнили 26 населених пунктів у цьому районі.

Нещодавно стало відомо, що Сили спеціальних операцій (ССО) звільнили від російських загарбників село Андріївка-Клевцове на Дніпропетровщині.

Вас також можуть зацікавити новини: