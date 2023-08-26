За вчора знищено 2 крилаті ракети "Калібр", 4 ударних БпЛА "Shahed-136/131", уражено 2 ЗРК та 3 артилеріських засоби окупантів.

Сили оборони за добу завдали більше десятка ударів по районах зосередження особового складу ворога.

Про це повідомив Генеральний штаб ЗСУ у ранковому зведенні.

"Авіація сил оборони протягом доби завдала 12 ударів по районах зосередження особового складу та 1 - по зенітно-ракетному комплексу противника. Підрозділи ракетних військ і артилерії протягом доби уразили 1 зенітно-ракетний комплекс та 3 артилерійських засоби на вогневих позиціях противника", - інформує Генштаб.

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Також повідомляється, що протягом минулої доби ворог завдав 2 ракетних та 62 авіаційних ударів, здійснив 89 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах.

"В результаті успішної бойової роботи силами та засобами Повітряних Сил знищено 2 крилаті ракети "Калібр" та 4 ударних БпЛА "Shahed-136/131", - зазначається далі у повідомленні.

Наголошується, що ймовірність завдання ракетних та авіаційних ударів по всій території України залишається високою.

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Як повідомляв УНІАН, у вечірньому зведенні 25 серпня Генштаб інформував, що від початку доби ворог завдав по території нашої держави два ракетних та 39 авіаційних ударів, здійснив 72 обстріли з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах.

В результаті бойової роботи силами та засобами Повітряних Сил було знищено 2 крилаті ракети "Калібр" та 1 ударний БпЛА "Shahed-136/131".

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