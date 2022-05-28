Обстановка у районах виконання завдань залишається складною.

На Харківському та Запорізькому напрямках українські військові здійснюють зміцнення оборонних рубежів.

Про це повідомив командувач сил оборони генерал-лейтенант Сергій Наєв.

"Обстановка у районах виконання завдань залишається складною, але повністю контролюється Збройними Силами України", - уточнив Наєв.

Своєю чергою, у Донецькій та особливо у Луганській областях ворог щодня й щоночі здійснює нарощування сил та засобів для виконання завдань щодо виходу у визначені райони з подальшим намаганням оточити українські війська.

Військове командування вживає вичерпних заходів щодо адекватного реагування на зазначені наміри противника, наголосив Наєв.

"Наші оборонці ціною власного життя та здоров’я стримують ворожі наступи та роблять усе необхідне для утримання тих ділянок фронту, де ворог продовжує накопичувати додаткові сили та засоби", - сказав він.

Війна в Україні: актуальні дані

Ворог зосередив зусилля щодо захоплення Сєвєродонецька, Лимана та Лисичанська з подальшим виходом на адмінкордони Луганської та Донецької області. Противник відновив наступ на Слов'янському напрямку.

Місцева влада допускає, що ЗСУ можуть відійти від Сєвєродонецька, щоб уникнути оточення ворога.

На думку експертів з ISW, росіяни можуть оточити місто, але їх просування в забудованому населеному пункті сповільниться.

Водночас російські війська біля Ізюма залишаються в глухому куті, і окупанти, ймовірно, не зможуть збільшити темпи свого наступу.

На кордоні Донецької та Запорізької областей російські війська зазнали втрат і відступили.

В результаті боїв ЗСУ знищили вже 30 тисяч окупантів і тисячі одиниць ворожої техніки.

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