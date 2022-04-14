Українські війська нанесли влучне ураження по зосередженню військової техніки та складу боєприпасів російських окупантів.

На півдні України знищено понад 50 російських загарбників та 8 одиниць техніки.

Про це повідомляє Оперативне командування "Південь" у соціальній мережі Facebook.

"На Миколаївському та Херсонському напрямку втрати противника складають 54 рашисти та 8 одиниць техніки, серед яких 2 самохідні артилерійські установки, реактивна система залпового вогню "Град" і танк Т-72. У відповідь на системні артилерійські обстріли ворога, протягом ночі нашими військами нанесено влучне ураження по зосередженню військової техніки та складу боєприпасів у класичних традиціях Чорнобаївки", - йдеться у повідомленні.

З початку повномасштабного вторгнення російської армії Збройні сили України знищили 160 ворожих літаків, а також вбили майже 20 тисяч особового складу окупантів.

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