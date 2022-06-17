Тривають бойові дії за встановлення повного контролю над містом Сєверодонецьк, констатують в Генштабі ЗСУ.

На Сєвєродонецькому напрямку окупанти продовжують вогневий вплив зі ствольної артилерії та реактивних систем залпового вогню, завдали авіаударів по позиціях українських підрозділів неподалік Сиротиного та Борівського. Біля Рубіжного ЗСУ вдарили по ДРГ ворога.

Про це повідомляє Генеральний штаб Збройних сил України у вечірньому зведенні.

"Тривають бойові дії за встановлення повного контролю над містом Сєверодонецьк. В районах Сиротиного та Метьолкіного наші воїни успішно відбили штурм. Противник з втратами відійшов на раніше займані позиції", - йдеться у повідомленні.

На Бахмутському напрямку ворог обстріляв цивільну інфраструктуру в районах населених пунктів Миколаївка, Білогорівка, Покровське, Зайцеве та Степне.

"З метою виявлення слабких місць в обороні наших військ в районах Дементіївки, Рубіжного та П’ятихаток ворог задіяв диверсійно-розвідувальні групи. Українські воїни їх виявили і завдали втрат. Противник відійшов. Неподалік Кочубіївки окупанти намагалися вести розвідку боєм. Наші захисники не дали їм жодного шансу на успіх і ворог з втратами відступив", - розповіли у Генштабі.

Поблизу Гірського українські захисники вибірковим вогнем припинили спробу ворожої розвідки боєм. Також противник знову безуспішно вів штурмові дії в районах населених пунктів Берестове та Кодема. Зазнав втрат і відійшов.

"Після перегрупування, за підтримки артилерії, окупанти здійснили спробу штурмових дій неподалік Ниркового. Українські воїни вогнем змусили їх відмовитись від цієї ідеї. Зараз ворог підраховує свої втрати", - зазначається у зведенні.

На Авдіївському, Курахівському, Новопавлівському та Запорізькому напрямках противник активних дій не вів. Здійснив обстріли цивільної інфраструктури в районах населених пунктів Новоселівка, Красногорівка, Зелене Поле та Кам’янське. Завдав авіаударів по Нью-Йорку, Авдіївці та Побєді.

За даними Генштабу, на Південнобузькому напрямку російські загарбники з метою виявлення змін в положенні українських військ та корегування вогню артилерії вели повітряну розвідку БпЛА.

Раніше УНІАН вже повідомляв, що ЗСУ звільнили ще один населений пункт в Харківській області.

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