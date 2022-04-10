Також було знищено до 80 осіб особового складу окупантів.

Сьогодні, 9 квітня, українські військовослужбовці знищили 3 танки, гелікоптер та літак окупантів.

Про це повідомляє Оперативно-тактичне угруповання "Схід" у соціальній мережі Facebook.

"Протягом доби, 9 квітня, в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" російські фашистські війська здійснили 3 атаки, тривають бої", - сказано у повідомленні.

Зазначається, що українські захисники знищили: особового складу окупантів – до 80 осіб, танків – 3, БМП/БТР – 5, АТ – 6, літаків – 1, гелікоптер – 1, БПЛА – 1.

Нагадаємо, на Київщині між селами Милим і Мрія орки розстріляли близько 10 автомобілів з людьми.

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