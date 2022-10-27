Таких БТР в Росії - 150 штук.

На Запорізькому напрямку українські розвідники затрофеїли сучасний модернізований БТР-82А окупантів, екіпаж машини поповнив обмінний фонд.

Про це повідомив міський голова Мелітополя Іван Федоров у Telegram.

"Хлопці майстерно провели розвідку позицій окупантів. Як результат - ті не дорахувалися техніки та її екіпажу. Цікаво, що наші розвідники затрофеїли сучасний модернізований БТР із посиленою бронею, потужним кулеметом та захистом від ядерної, біологічної та хімічної зброї", - написав Федоров.

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Він додав, що в Росії таких БТР - лише 150 штук.

Війна в Україні

Росія розпочала повномасштабне вторгнення в Україну 24 лютого. Це відбувалося також з території Білорусі.

Більш ніж через пів року бойових дій російські військові почала втрачати захоплені території завдяки успішним контратакувальним діям українських військових. Втрати російської армії за цей час уже перевищили 69 тисяч осіб.

Відчуваючи потребу в додаткових людських ресурсах, 21 вересня російський диктатор Володимир Путін оголосив часткову мобілізацію в РФ, під яку мали потрапити 300 тисяч резервістів. Російська влада декларувала, що цих осіб спершу відправлять на навчання, проте фактично їх відразу без підготовки відправляли на територію України в зону бойових дій, де вони успішно ліквідовуються, а інколи навіть не доїзжають до фронту.

Окрім цього, ПВК "Вагнер" Пригожина і міноборони РФ почали шукати бажаючих для війни проти України серед в'язнів незалежно від тяжкості скоєних ними злочинів.

Окрім особового складу, Росія відчуває потребу в озброєнні. Тож вони почали розконсервовувати старі радянські танки Т-62, а також перекидати техніку з інших країн, де знаходяться їхні військові контингенти, зокрема Сирії і Вірменії.

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