Через затримки у допомозі Україна опинилась в поганій ситуації на фронті.

Радник американського президента з національної безпеки Джейк Салліван заявив, що Штати найближчими тижнями оголосять про нову партію військової допомоги Україні.

"Думаю, найближчими тижнями ви можете очікувати оголошення про подальше постачання важливих можливостей Україні", – сказав він.

За словами радника Байдена, Україна опинилася в поганій ситуації через затримки з американською допомогою. Однак на сьогодні Сили оборони "зміцнюють лінії" у ключових місцях і зупиняють наступ окупаційних військ на північ від Харкова.

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"Зброя, яка надходить на поле бою у тих масштабах і кількості за останні кілька днів і тижнів, вплинула на ситуацію на фронті", – сказав він.

Як додав Салліван, у Вашингтоні сподіваються, що зрештою ЗСУ зможуть не тільки тримати оборону, а й перейти в наступ.

Війна в Україні - останні новини

Раніше український командир розповів, що наразі російські окупаційні сили контролюють близько 20% Вовчанська Харківської області. Загарбники розосереджуються по будівлях та підвалах.

Як писав DeepState, російські загарбницькі війська не полишають спроб вийти на трасу Вугледар-Водяне-Костянтинівка. Атаки здійснюються по всій лінії траси з ціллю знайти слабкі місця, але московити наштовхуються на зустріч вогнем. Невеликі просування, яких з часом все ж досягають окупанти, даються їм великими втратами.

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