Радник американського президента з національної безпеки Джейк Салліван заявив, що Штати найближчими тижнями оголосять про нову партію військової допомоги Україні.
"Думаю, найближчими тижнями ви можете очікувати оголошення про подальше постачання важливих можливостей Україні", – сказав він.
За словами радника Байдена, Україна опинилася в поганій ситуації через затримки з американською допомогою. Однак на сьогодні Сили оборони "зміцнюють лінії" у ключових місцях і зупиняють наступ окупаційних військ на північ від Харкова.
"Зброя, яка надходить на поле бою у тих масштабах і кількості за останні кілька днів і тижнів, вплинула на ситуацію на фронті", – сказав він.
Як додав Салліван, у Вашингтоні сподіваються, що зрештою ЗСУ зможуть не тільки тримати оборону, а й перейти в наступ.
Війна в Україні - останні новини
Раніше український командир розповів, що наразі російські окупаційні сили контролюють близько 20% Вовчанська Харківської області. Загарбники розосереджуються по будівлях та підвалах.
Як писав DeepState, російські загарбницькі війська не полишають спроб вийти на трасу Вугледар-Водяне-Костянтинівка. Атаки здійснюються по всій лінії траси з ціллю знайти слабкі місця, але московити наштовхуються на зустріч вогнем. Невеликі просування, яких з часом все ж досягають окупанти, даються їм великими втратами.