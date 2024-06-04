Один з чиновників Білого дому зазначив, що рішення прийматимуть, зважаючи на розвиток ситуації на полі бою.

У США не виключають можливості розширення дозволу на використання американської зброї для України для ударів по території Росії у майбутньому.

Про це заявив радник з комунікацій у сфері нацбезпеки Білого дому Джон Кірбі на брифінгу, передає "Голос Америки". Деталей ймовірного розширення дозволу чиновник відмовився називати, зазначивши, що не хоче забігати наперед "щодо рішень, які ще не були ухвалені".

"Як вам відомо, на кожному кроці цієї війни, оскільки війна змінювалася, умови на полі бою змінювалися, ми розвивали та змінювали свою підтримку України. І я б не очікував, що нинішній загальний підхід зміниться в найближчі тижні чи місяці. Подивимося, як розвиватиметься ситуація, і що буде потрібно українцям", - зазначив Кірбі. Відео дня

Чиновник Білого дому зазначив, що Володимир Зеленський хоче отримати більше засобів і мати більші можливості використовувати ці засоби, вдже його країна продовжує бути під постійними атаками.

"Ми і надалі будемо вести ці розмови з українцями. Безумовно, будемо. А чи призведе це до додаткових змін у політиці, я не можу сказати наразі. Але ми не будемо відвертатися від потреб України. І ми будемо надалі намагатися розвивати нашу підтримку, залежно від розвитку ситуації на полі бою", - зазначив Кірбі.

Україні дозволили аткувати РФ західною зброєю: що відомо

Нагадаємо, українська влада неодноразово закликала союзників дозволити їй використання їхньої зброї для захисту від російських наступів.

Наразі понад 15 країн висловилися "за" зняття заборони бити по РФ. Зрештою заборону зняли і Сполучені Штати Америки. Західні ЗМІ повідомляли, що це сталося під тиском союзників.

Вас також можуть зацікавити новини: