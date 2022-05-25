Окупанти стали обережними, але їхнє корабельне угруповання на сьогоднішній день забезпечує повний контроль Азовського моря.

Збройні сили України (ЗСУ) змусили російський флот уникати наближення до узбережжя України.

Про це в ефірі "Крим.Реалії" заявив представник Головного управління розвідки Міністерства оборони Вадим Скібіцький.

"Вони стали обережними, але їхнє корабельне угруповання на сьогоднішній день, на жаль, забезпечує повний контроль Азовського моря, і це зрозуміло, разом із Керченською протокою, і вони зараз блокують наші порти на Чорному морі", - розповів Скібіцький.

За його словами, Росія такими діями переслідує мету завдати Україні збитків в економічному плані шляхом недобущення функціонування портів як економічних зон. Він зазначив, що РФ намагається не допустити руху товарів, як на території України, так і з території українських портів.

Як зазначив Скібіцький, росіяни підтримують готовність до застосування тих найбільших десантних кораблів, інших кораблів на випадок проведення морської десантної операції. "Але знову ж таки скажу – наші дії змусили їх обмежити діяльність Чорноморського флоту Росії на сьогоднішньому етапі", – зазначив представник воєнної розвідки.

Вас також можуть зацікавити новини: