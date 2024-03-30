Зараз ситуація там дещо стабілізувалася.

На Авдіївському напрямку ситуація дещо стабілізувалася, але важкі бої продовжуються. В армії є розуміння, як обійти ворожі РЕБ.

Про це сказав сержант, боєць 109 батальйону Збройних сил України Єгор Фірсов в ефірі телемарафону. Він зазначив, що на Авдіївському напрямку ситуацію стабілізувати вдалося, якщо порівнювати з двома - три тижнями тому.

При цьому він додав, що ситуація стала трошечки стабільнішою, кращою, але продовжуються важкі бої із застосовуванням ворогом всього, що тільки можна застосовувати, зокрема, авіації, танків, артилерією.

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Фірсов наголосив, що бійці за допомогою БПЛА спостерігають ситуацію вдень і вночі.

"Вночі ми підіймаємо розвідувальну "пташку" і бачимо там шалений двіж - їдуть "Урали", танки, працюють системи, які випускаюиь ракети С-300. На то вони і "орки", що вони активніше працюють вночі", - додав він.

При цьому розповів, що українські бійці організували власну лабораторію, закупили потрібні камери, які дозволяють працювати у темну добу, знищуючи ворожу техніку. Фірсов сказав, що ворог за кількістю і якістю дронів переважає Сили оборони.

"В них є дальні дрони, які літають плюс 40 км, далекобійні дрони не тільки розвідувальні, які також літають близько 40 км, величезна кількість різного роду FPV - дронів, які вони також дуже активно використовують і б’ють навіть не тільки по техніці, а й по позиціях. А за нами, в принципі, якість та ініціатива. Тобто ми оминаємо їх РЕБ, знаємо секрети як це зробити. Ми якісніше і набагато продуктивніше відпрацьовуємо FPV- дронами", - повідомив він.

Зеленський прокоментував події на фронті західним ЗМІ

Президент України Володимир Зеленський у свіжому інтерв'ю американському телеканалу CBS зазначив, що станом на сьогодні на сході нашої держави, де найнебезпечніше з усіх напрямків, ситуація стабілізована, наскільки це можливо, враховуючи факт дефіциту відповідної зброї, амуніції, дивлячись на те, що ми починаємо готувати бригади до відповідних важливих для нас дій. Сказав, що ситуація зараз краща, ніж два-три місяці назад.

Він зазначив, що треба не тільки стабілізувати фронт, але й необхідна допомога Україні від партнерів. Зеленський наголосив, що Росія наприкінці травня або в червні може розпочати контрнаступальні дії.

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