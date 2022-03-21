Брехня Кремлю не допомагає, а правда лякає, зазначив міністр оборони.

Міністр оборони України Олексій Резніков заявляє, що у Росії поховали більше солдат, які загинули на війні в Україні, аніж офіційно визнали врат.

Про це міністр оборони повідомив у мікроблозі Twitter.

"У Кремлі вже не знають, як пояснювати те, що відбувається. Адже за ці дні вони поховали у регіонах Росії більше солдат, ніж офіційно визнали своїх втрат. Брехня їм вже не допомагає, а правда лякає", - заявив Резніков.

Зокрема, українські захисники і захисниці майже повністю знищили цілу низку російських танкових, десантно-штурмових, інженерних та інших підрозділів, які вважалися "елітними", разом з їхніми очільниками.

Також з початку повномасштабного вторгнення наші воїни збили майже 100 літаків та 120 гелікоптерів, знищили майже 500 танків і півтори тисячі бойових броньованих машин росіян.

"Саме тому Росія збирає найманців по всьому світу та робить відчайдушні спроби штовхнути у пекло війни з Україною ще й білоруські війська", - зазначив міністр оборони.

"Позиція нашої армії дуже чітка - усі загарбники отримають жорстку відсіч, хто б і звідки б вони не були. Ми це повторювали неодноразово", - додав міністр.

Нагадаємо, рано вранці 24 лютого Росія вдерлася на українську територію.

Президент РФ Володимир Путін назвав війну "військовою операцією", ціль якої нібито "демілітаризувати" і "денацифікувати" нашу державу.

В Міноборони України повідомляли, що станом на 21 березня в нашій країні ліквідовано близько 15 тисяч окупантів.

В Росії стверджують, що в Україні під час "спецоперації" загинули лише майже 500 осіб.

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