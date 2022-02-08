Протитанковий та загальновійськовий резерви мають бути завжди готовими до вогневого ураження противника.

В Україні відразу на кількох полігонах бойової підготовки тривають комплексні тактико-спеціальні заняття з надання відсічі умовному противнику, що намагається прорвати оборону на танконебезпечних та десантнонебезпечних ділянках місцевості.

Про це інформує прес-служба ЗСУ.

Повідомляється, що до тренувань залучаються інженерні підрозділи, що виконують завдання з встановлення мінних загороджень, танкові підрозділи та протитанкова артилерія.

"Щоразу, під час тренування ми маємо досягнути максимального скорочення часу від надходження наказу командиру підрозділу, прийняття ним відповідного рішення до практичного його виконання конкретним номером обслуги гармати або екіпажу танка," - повідомив командувач об’єднаних сил Збройних Сил України генерал-лейтенант Сергій Наєв.

За словами командувача, протитанковий резерв швидко та організовано здійснив переміщення на рубіж розгортання, а інженерно-саперна група задля якісного виконання завдання протитанкістами, без затримок здійснила постановку мінних загороджень.

Із танковими підрозділами угруповання військ, яке підпорядковане нашому Командуванню, заходи бойової підготовки відбуваються як у складі екіпажів, так і у складі взводів.

Своєю чергою танкісти здійснили висування роти до району очікування, переміщення та розгортання в бойовий порядок на вогневому рубежі для відбиття наступу імовірного противника, а також відхід і переміщення до районів зосередження.

"Цього разу танкісти були підняті по тривозі. Після отримання бойового наказу вони швидко здійснили марш в район очікування з подальшим виходом на вогневі рубежі. Під час розвідки боєм, танкові екіпажі визначили головні сили противника та змусили його виявити себе. Вже після того, як умовний противник викрив себе, танкісти вступили в бій", - розповів Сергій Наєв.

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Як з значив командувач, досвід Антитерористичної операції та операції Об’єднаних сил показав, що танки є однією з основ наступальної операції. Саме тому протитанковий та загальновійськовий резерви мають бути завжди готовими до вогневого ураження противника.

"Підготовка підрозділів на цьому тренуванні не завершується. Підтримання професійних навичок військовослужбовців триватиме й надалі", - додав він.

Як повідомляв УНІАН, раніше підрозділи реактивної артилерії, що підпорядковані Командуванню об'єднаних сил Збройних Сил України, відпрацювали розгортання на вогневих позиціях і наведення на цілі умовного противника.