РФ цинічно атакувала Україну перед ключовою зустріччю Зеленського та Трампа, - NYT

Москва практично не демонструє готовності припинити війну, зазначає NYT.

У суботу Росія масовано атакувала Київ та інші регіони України ракетами та безпілотниками. Атака почалася приблизно о 1:30 ночі і тривала до ранку.

Як пише The New York Times, атака відбулася напередодні ключової зустрічі президента України Володимира Зеленського з президентом США Дональдом Трампом для вироблення угоди про припинення війни.

"Безперервні бомбардування відображають головну проблему мирних переговорів під керівництвом США - Москва практично не демонструє готовності припинити війну", - зазначає NYT.

На тлі запеклих боїв, що тривають, територія залишається головним дипломатичним каменем спотикання. Відповідно до компромісу США, на частині Донецької області, з якої має відступити Україна, буде створено вільну економічну зону, хоча деталі ще не узгоджено.

Зеленський також заявив, що якщо йому не вдасться змусити США підтримати "жорстку" позицію України щодо земельного питання, він готовий винести план із 20 пунктів на референдум - за умови, що Росія погодиться на 60-денне припинення вогню, щоб дозволити Україні підготуватися до голосування і провести його.

Зеленський також заявив Axios, що США запропонували 15-річну угоду про гарантії безпеки з можливістю продовження, але Київ хоче більш тривалої угоди з юридично обов'язковими положеннями для захисту від подальшої російської агресії.

Крім території, критично важливим питанням є контроль над Запорізькою атомною електростанцією, найбільшою в Європі.

Трамп сказав, що, на його думку, зустріч у неділю пройде добре. Він також сказав, що очікує поговорити з Путіним "незабаром".

У свою чергу заступник міністра закордонних справ Росії Сергій Рябков заявив, що версія Києва з 20 пунктів плану відрізняється від того, що Росія обговорювала зі США. Однак він висловив оптимізм щодо того, що ситуація досягла "поворотного моменту" у пошуку врегулювання.

Атака по Україні

Президент України Володимир Зеленський повідомив, що з ночі до ранку росіяни запустили майже 500 дронів, зокрема "Шахедів", і 40 ракет, серед яких аеробалістичні "Кинджали".

Основною мішенню був Київ. У столиці зафіксовано влучання дронів та уламків у багатоповерхівки та приватні будинки в багатьох районах. Відомо про одного загиблого та майже 30 постраждалих.

Також у Київській області загинула одна людина, і близько 6 людей постраждали.

