Зеленський: Росія запустила по Україні 500 дронів і 40 ракет

Росія відповідає "Кинжалами" та "Шахедами" на зусилля щодо завершення війни, наголосив український лідер.

Росія здійснила чергову комбіновану атаку на Україну із застосуванням ракет та ударних БПЛА. Всього з ночі до ранку росіяни запустили майже 500 дронів, зокрема "Шахедів", та 40 ракет, серед яких аеробалістичні "Кинжали".

Про це заявив президент України Володимир Зеленський у Telegram. Він додав, що масована атака РФ все ще триває.

"Основна мішень – це Київ: енергетика та цивільна інфраструктура. На жаль, є влучання та пошкоджені звичайні житлові будинки. Під завалами одного з них рятувальники шукають людину. У деяких районах столиці та області відсутнє електропостачання, опалення. Зараз триває ліквідація пожеж. Уже на деяких енергетичних обʼєктах почали працювати ремонтні бригади, на інших персонал в укриттях – рятувальники й ремонтники почнуть роботи одразу після відбоїв повітряних тривог", - повідомив президент.

Відео дня

Зеленський наголосив, що Росія говорить "Кинжалами" та "Шахедами" на тлі зусиль щодо завершення війни.

"Багато було питань цими днями. А де ж російська відповідь на пропозиції закінчити війну, які були надані Сполученими Штатами та світом? Російські представники ведуть довгі розмови, але в реальності за них говорять "кинджали" та "шахеди". Це є справжнє ставлення Путіна та його оточення. Вони не хочуть закінчувати війну та намагаються використати кожну можливість, щоб завдати більше болю Україні та збільшити свій тиск на інших у світі", - додав він.

Зеленський зазначив, що тиску у відповідь значно менше, адже Росія навіть різдвяний та новорічний час перетворює на "час знищених будинків та спалених квартир, зруйнованих електростанцій". Президент додав, що на цю "хвору активність" можна відповісти тільки дійсно сильними кроками. Ща словами українського лідера, США та Європа мають цю можливість і можуть нею скористатися.

Як зауважив Зеленський, важливо також зміцнювати українську безпеку, зокрема своєчасними постачаннями систем ППО. Одночасно повинна працювати дипломатія.

"Звісно, ми не будемо зменшувати нашу дипломатичну активність. Але дипломатія не спрацює без безпеки. Про безпеку мають подбати сильні світу цього, і ми будемо говорити, зокрема, про це сьогодні і завтра з лідерами Європи, з Премʼєр-міністром Канади та з Президентом Сполучених Штатів. Дякую всім, хто з Україною", - додав президент.

Масована атака РФ - що відомо

Як повідомляв УНІАН, росіяни зранку масовано атакували Київ, внаслідок ударів зафіксовані прильоти та влучання по багатоповерхівках у багатьох районах, палають будинки, кількість постраждалих росте.

Також внаслідок атаки РФ є руйнування і в Київській області. У Київській ОВА повідомили, що ворог цілеспрямовано атакував обʼєкти критичної інфраструктури, житло людей, внаслідок атаки поранено людину.

Вас також можуть зацікавити новини: