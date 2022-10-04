Якщо людина не служила окупантам і не зрадила України, то немає підстав вважати її колаборантом.

Президент Володимир Зеленський вчергове спростував заяви російських пропагандистів про те, що Україна нібито вважатиме колаборантами ледве не всіх на окупованій території.

Про це президент повідомив у вечірньому відеозверненні.

За його словами, російські пропагандисти залякують людей у захоплених окупантами районах, говорячи, що Україна нібито вважатиме колаборантами ледве не всіх, хто залишився на окупованій території.

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"Абсолютна маячня. Наш підхід завжди був і залишається чітким і справедливим. Якщо людина не служила окупантам і не зрадила України, то немає підстав вважати таку людину колаборантом. Це елементарні речі. Якщо вчитель залишився українським учителем і не брехав дітям про те, хто ворог... Або якщо людина залишилась українським працівником української комунальної служби і, наприклад, допомагала зберегти енергопостачання для людей, то не можна в чомусь таку людину звинувачувати", - зазначив Зеленський.

Він нагадав, що сотні тисяч українців перебували на тимчасово окупованій території, багато хто з них допомагав українським військовим і спецслужбам, багато хто намагався вижити й чекав, коли повернеться український прапор.

"Звичайно, були й ті, хто зрадив Україну. Але такі випадки доволі швидко встановлюються Службою безпеки України та не є масовими. Росія не зустріла масової підтримки в Україні, і це факт", - підкреслив президент.

Як карають колаборантів в Україні

Як повідомляв УНІАН, 3 березня Верховна Рада ухвалила закон про внесення змін до деяких законодавчих актів (щодо встановлення кримінальної відповідальності за колабораційну діяльність).

Колабораціоністською діяльністю визнається публічне заперечення здійснення збройної агресії проти України та проведення заходів політичного характеру або здійснення інформаційної діяльності у співпраці з агресором.

Пізніше у Службі безпеки України пояснили, за яких обставин вчителям і медикам може загрожувати покарання за колабораційну діяльність на окупованих територіях.

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