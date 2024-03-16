За словами президента, Україна тепер завжди матиме свою власну ударну силу в небі.

Збройні сили України посилюють міць. Про це у вечірньому зверненні сказав президент Володимир Зеленський.

За його словами, у суботу він поспілкувався з головнокомандувачем ЗСУ Олександром Сирським щодо оперативної ситуації.

"Проговорили детально: наявні наші можливості, наявні загрози. Відчувається, що Збройні Сили України стають міцнішими", - зазначив глава держави.

Він також назвав напрямки, де нині точаться найбільш інтенсивні бої.

"Покровський, Курахівський, Донецька область, Купʼянський напрямок, південь. Дякую всім нашим бригадам, усім бойовим підрозділам, які знищують окупанта, забезпечують для нас більшу стабільність на фронті", - підкреслив Зеленський.

Крім того, президент прокоментував останні події, що відбуваються на території Російської Федерації.

"Цими тижнями багато хто вже побачив, що російська система війни має вразливості і що ми можемо досягти цих її вразливостей своєю зброєю. І я дякую Збройним Силам України, СБУ та Головному управлінню розвідки за нову українську далекобійність. Звичайно, дякую й нашому оборонно-промисловому комплексу – всім, хто працює заради української сили, бо це дійсно українська далекобійність – те, що можуть наші власні дрони. Україна тепер завжди матиме свою власну ударну силу в небі", - запевнив Зеленський.

Війна в Україні - останні новини

У суботу було названо імена трьох загиблих поліцейських, що стали жертвами смертоносного удару росіян по Одесі. Це Сергій Хоменко, Роман Федоренко та Андрій Ільюшин.

Загалом унаслідок ворожої атаки по Одесі 15 березня загинула 21 людина, понад 70 отримали поранення. Серед жертв - поліцейські, колишній віце-мер, рятувальники та фельдшер "швидкої".

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