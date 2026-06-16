Українська антибалістична ракета повністю готова, - співзасновник Fire Point

За словами співзасновника компанії Fire Point, вже відбулися відповідні випробування ракети.

Зенітна ракета-перехоплювач балістики від Fire Point довела свою керованість у повітрі з C2-центру. Ця ракета здатна перехоплювати балістику. Про це співзасновник компанії Fire Point Денис Штілерман сказав у коментарі "Мілітарному".

Система FREYA буде підсилена німецькими радарами від Hensoldt

Зокрема, Штілерман розповів про спільний з європейцями розвиток проєкту FREYA з метою посилення протиракетної і протиповітряної оборони. До цього проєкту доєднується й німецька компанія Hensoldt, яка відома виробництвом радарів і радіолокаційних систем.

"Їх радар буде закривати tracking-радари, радар супроводження… Їх радар TRML-4 - дуже гарний радар. Зараз ми почнемо його об’єднувати з нашою ракетою і С2-центром, і отримувати команди від нього для того, аби направляти ракету в зону, де C2-ракета вже може перехопити балістику", - повідомив Штілерман.

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Очікування від розвитку проєкту

"Ми можемо показати, що Україна зараз не тільки реципієнт якоїсь допомоги, а вже стала невід’ємною частиною європейською безпекової стратегії і що ми можемо виробляти якісь достатньо складні речі у дуже великій кількості. І ми дуже швидко просуваємося. І тому, ми пропонуємо на повністю нових засадах організувати європейську безпеку з приводу, наприклад, антибалістичного щита", - наголосив Штілерман.

Він зазначив, що той захист, про який декларують у країнах Європи, мав здатність перехоплювати "старі цілком алюмінієві ракети". За його словами, такий захист в Європі "не має досвіду перехоплення ракет на великій швидкості, які влучають в ціль [зі швидкістю] більш ніж 1 тис 200 метрів на секунду".

Крім того, за його словами, в Україні пропонують європейцям навчання на основі пусків "дев’ятки".

"Дев’ятка – це повністю композитна ракета, вона дуже швидкісна, давайте відстежувати її і вчитись перехоплювати, і вчіть свої радари, щоби ви могли відстежувати такі модернові, повністю композитні ракети", - сказав Штілерман.

Готовність ракети-перехоплювача для системи FREYA

"Ракета повністю готова, тому що ми провели іспити ракети. Був той політ. Вона повністю на максимальних прискореннях відхилялась і імітувала отримання дуже агресивної команди від C2-центру з приводу свого керування", - сказав Штілерман.

Він підтвердив, що ця ракета керована у повітрі й пристосована до перехоплення балістики.

Україна провела випробування власної зенітної ракети - що відомо

Як повідомляв УНІАН, зенітна ракета FP-7.X виконала політ із повністю керованим маневруванням. Зокрема, FP-7.X стане базовою платформою для розробки системи протиракетної оборони FREYA. Докладаються всі можливі і навіть неможливі зусилля, аби ця система протибалістичного перехоплення стала реальністю якнайшвидше, а Україна змогла самостійно захистити своє небо.

Деякі фахівці розглядають її як дешеву альтернативу ракетам зенітного комплексу Patriot.

Розробники стверджують, що FP-7.X може розвивати швидкість від 1500 до 2000 м/с. Довжина ракети становить 7,25 м, зовнішній діаметр – 1,15 м, а діаметр фюзеляжу – 0,53 м. Перші пуски було продемонстровано у лютому цього року.

FP-7.X оснащена головкою самонаведення (ГСН), що працює за принципом інфрачервоного зображення. Крім того, планується встановлення напівактивної ГСН від німецької Diehl Defence.

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