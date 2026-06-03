Україна провела випробування власної зенітної ракети (відео)

FP-7.X стане базовою платформою для розробки системи протиракетної оборони FREYJA.

Українська компанія Fire Point успішно випробувала ракету FP-7.X, яка виконала політ із повністю керованим маневруванням. Про це повідомила виконавчий та технічний директор оборонної компанії Ірина Терех.

"Днями ми провели надзвичайно важливе випробування – повністю керований маневровий політ ракети FP-7.X, яка стане основою майбутнього протиракетного перехоплювача FREYJA. Якою б нереалістичною та амбітною не здавалася ця мета сьогодні, ми докладаємо всіх можливих і навіть неможливих зусиль, щоб вона стала реальністю якнайшвидше, а Україна змогла самостійно захистити своє небо", – написала Ірина Терех на своїй сторінці в мережі X.

Виконавчий директор додала, що кожне успішне випробування нової ракети є кроком до українського технологічного суверенітету.

Раніше співзасновник компанії Fire Point Денис Штілерман заявив, що ракета створена з композитних матеріалів. Деякі фахівці розглядають її як дешеву альтернативу ракетам зенітного комплексу Patriot.

Розробники стверджують, що FP-7.X може розвивати швидкість від 1500 до 2000 м/с. Довжина ракети становить 7,25 м, зовнішній діаметр – 1,15 м, а діаметр фюзеляжу – 0,53 м. Перші пуски було продемонстровано у лютому цього року.

FP-7.X оснащена головкою самонаведення (ГСН), що працює за принципом інфрачервоного зображення. Крім того, планується встановлення напівактивної ГСН від німецької Diehl Defence.

Як наземні радари дальнього радіолокаційного виявлення планується використовувати три моделі: SAAB Giraffe 8A/4A (Швеція), Thales Ground Master 400 (Франція) та Hensoldt TRML-4D (Німеччина).

Як радар підсвітки та наведення передбачено використання Weibel GFTR-2100/48 або Leonardo KRONOS Land. Командний центр – Kongsberg Fire Distribution Center з відкритою архітектурою та модулями Network Access Nodes.

Як пускову платформу планується застосовувати легку мобільну установку власного виробництва. Інтеграцію Freya в українську систему ППО/ПРО планують здійснити через протокол Link-16.

Нова зброя України – інші новини

Нагадаємо, нещодавно на виставці озброєнь Україна вперше публічно представила нову ракету класу "земля–повітря", яку експерти ідентифікували як "Корал".

На Заході вважають, що з огляду на зовнішній вигляд ракети, вона більше схожа на випробувальний зразок або навіть серійну зброю, ніж на макет.

А ще раніше у мережі з’явилися фото українського зенітно-ракетного комплексу "Оса", оснащеного радянськими керованими ракетами Р-73, які у базовій версії призначені для винищувачів.

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