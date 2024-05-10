Така система може вирішити проблему, як боротися з роями безпілотників.

Збройні сили Великої Британії розпочали випробування антидронової системи за проектом Ealing. Вона є мобільним комплексом електромагнітного озброєння, пише Defense Express.

Цей комплекс може знищувати дрони завдяки використанню направленої енергії у мікрохвильовому діапазоні, який дозволяє "випалювати" електронні компоненти на великій відстані.

Зазначається, що зразок такої системи було помічено на полігоні на озброєнні 7 групи ППО британської армії, яка, швидше за все, має провести його випробування.

Британський комплекс, який встановлено на шасі HX60, містить у собі засоби виявлення дронів та сам генератор електромагнітних імпульсів. Щодо точних характеристик цього зразку, то вони наразі залишаються невідомими. Міноборони Британії також не коментує ці випробування.

"З боку Defense Expess зазначимо, що такі системи є наразі одним з головних конкурентів комплексів з бойовими лазерами. А найбільш відомим зразком є Leonidas від американської компанії Epirus, який зараз також активно тестується збройними силами США", - додають у виданні.

Ймовірно, такі комплекси можуть стати вирішенням проблеми, як боротися з роями дронів. Своєю чергою порівняно з лазерними комплексами, немає питань щодо того, чи залежить ця система від погодних умов.

Також такі комплекси можуть знищувати всі дрони у конкретному секторі та не потребують зосередження лише на одній цілі. Однак залишається здогадуватися, наскільки система є ефективною на далекій відстані та чи є способи щодо підвищення стійкості електронних компонентів до електромагнітних імпульсів.

"Також слід зазначити, що у британських збройних силах ця система є однією з альтернатив бойовому лазеру DragonFire, який Лондон готовий відправити до України ще на стадії прототипів з метою тестів у реальних бойових умовах. І не виключено, що якщо Британія надасть лазерний комплекс, то за ним не буде переданий і електромагнітний, що дозволить провести заочні порівняльні випробування обох систем у реальних бойових умовах", - підкреслили у публікації.

Виготовлення дронів під час війни в Україні: останні новини

Раніше генеральний директор акціонерного товариства "Українська оборонна промисловість" Герман Сметанін повідомив, що Україна наздогнала РФ у виробництві кількості дронів-камікадзе, які схожі на Shahed-131 та Shahed-136.

"У нас уже підписано низку контрактів з приватними виробниками, переважно це стосується ліцензійного виробництва. Так, зокрема, йдеться про виробництво дронів - приватні підприємства не можуть забезпечити потрібну кількість, тому ми підписуємо ліцензійну угоду і до виробництва залучаються наші підприємства", - запевнив він.

Також аналітики Defence Expres зазначили, що поява морського дрона Magura V5 із ракетами "повітря-повітря" Р-73 є історичною подією, адже він є першим озброєним морським дроном в розпорядженні української армії. Також Magura V5 із Р-73 можна вважати і першим у світі дистанційно керованим ЗРК, попри те, що він розрахований лише на малу дальність.

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