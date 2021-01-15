Випробування американські військові проведуть у зв'язку з тим, що при експлуатації ракети AGM-179a JAGM було виявлено ряд складнощів.

США випробують в Арктиці високоточну ракету AGM-179a Joint Air-to-Ground Missile (JAGM) класу «повітря-земля», яку, ймовірно, використовували для вбивства іранського генерала Касема Сулеймані.

Про це йдеться у звіті за 2020 рік Управління з тестування та оцінки Пентагону, повідомляє The Drive.

Американське видання пише, що в опублікованому 14 січня документі наголошується про «необхідність проведення випробувань в екстремальних холодних погодних умовах для оцінки здатності зброї діяти в арктичному регіоні, що стає стратегічно важливим».

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Там же повідомляється, що при експлуатації AGM-179a jagm виявлено ряд складнощів з даною ракетою, зокрема рання детонація боєголовки і проблема інтеграції зброї з ударним вертольотом.

Вбивство Сулеймані: що відомо

Глава спецпідрозділу "Аль-Кудс" КВІР генерал Касем Сулеймані був убитий в результаті авіаудару США в столиці Іраку Багдаді в ніч на 3 січня 2020 року. Вашингтон пояснив своє рішення тим, що генерал представляв загрозу для американців.

Тегеран пообіцяв помститися за вбивство генерала. Іран скоротив свої зобов'язання з ядерної угоди, а парламент країни прийняв законопроект, за яким армія США і Пентагон визнаються терористичними організаціями.

8 січня Іран запустив 15 ракет по військових базах США в Іраку. У відповідь на дії Ірану Дональд Трамп оголосив про введення нових санкцій.

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Автор: Денис Прядко