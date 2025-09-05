ТОР із зенітними FPV-дронами: що відомо про український дрон-матку, що показали в Польщі

Український безпілотник ТОР здатний нести та запускати FPV-дрони, включно із зенітними, підвищуючи дальність, швидкість та бойову ефективність безпілотних систем.

Під час виставки MSPO 2025 у Польщі українська компанія Altair Technologies показала свій безпілотник ТОР. Він здатний виконувати як класичні розвідувальні місії з камерою, так і виступати носієм FPV-дронів, включно із зенітними.

Як пише Defense Express, використання безпілотника-"матки" дозволяє підняти дрони на висоту до 2 км і розігнати до 150 км/год, зберігаючи заряд акумулятора та забезпечуючи більшу бойову ефективність. Такий підхід особливо важливий для зенітних FPV-дронів, які повинні залишатися легкими та швидкими.

ТОР випускається у двох версіях: електричній та з двигуном внутрішнього згоряння. Електричний варіант тихіший і непомітніший, але поступається швидкістю та дальністю (до 150 км, швидкість 72 км/год, злітна маса 26 кг). Модель із ДВЗ забезпечує більшу дальність та вантажність (до 400 км, швидкість 150 км/год, злітна маса 28 кг).

Безпілотник оснащується модулем з денною або тепловізійною камерою, яка незвично розташована на лівому крилі. Запуск здійснюється з розбірної катапульти, а керування відбувається через ноутбук. ТОР також може виконувати функцію ретранслятора для FPV-дронів, розширюючи їх оперативні можливості на полі бою.

Дрони на війні в Україні - це треба знати

Як повідомляв УНІАН, на передовій деякі безпілотники не лише використовуються військовими, щоб полювати на ворога, а й для того, щоб доставляти солдатам життєво необхідні припаси.

Водночас стало відомо, що українські військові вперше успішно атакували військовий корабель Росії FPV-дронами й сталося це 28 серпня в Темрюцькій затоці Азовського моря. Повідомляється, що ураження отримав російський корвет "Буян-М", який був оснащений крилатими ракетами "Калібр". Відомо, що атаку здійснив спецпідрозділ "Примари" ГУР МОУ, використавши дрони "Рубака" та/або UJ-26 "Бобер".

Вас також можуть зацікавити новини: