Мова йде про реактивний 155-мм снаряд, що оснащений рідинним прямопотоковим повітряно реактивним двигуном.

Компанія Tiberius Aerospace отримала контракт від Міністерства оборони Великої Британії на розробку та тестування їх 155-мм реактивних снарядів TRBM 155HG SCEPTRE. Як пише Defense Express, розробка TRBM 155HG SCEPTRE просувається дуже швидкими темпами, тому випробування та розробка за контрактом, ймовірно, має бути закінчена в дуже швидких темпах.

Аналітики нагадали, що Великобританія привітала заяви партнерів "Коаліції охочих" про постачання ракет великої дальності до України. Тип та назва цих ракет не називають, й тому це породило величезне поле для роздумів на цю тему. А тепер Британія підписує контракт з Tiberius Aerospace на тестування та розробку SCEPTRE.

"TRBM 155HG SCEPTRE являє собою реактивний 155-мм снаряд, що оснащений рідинним прямопотоковим повітряно реактивним двигуном. Цей двигун може використовувати як авіаційне паливо JP-4 та JP-8, так і дизельне пальне. До того ж він оснащений системою наведення за GPS координатами й інерціальною системою. Тобто загалом цей снаряд більше походить на ракету", - йдеться у статті.

Відео дня

Також експерти звертають увагу, що при діаметрі 155-мм, в довжину він цілих 1,5 метра. Й при цьому стрільба відбувається зі звичайних 155-мм гаубиць, які не потребують додаткових модифікацій.

Зазначається, що залежно від палива та довжини гармати, з якої SCEPTRE запускається, максимальна дальність варіюється від 140 до 160 км. Й точність на максимальній дистанції сягає 3,5 метра.

"Але попри значні розміри й загальну вагу у 47,5 кг, маса вибухівки в нього невелика, всього 5,2 кг, для порівняння у стандартного 155-мм снаряд M107 це понад 6,6 кг. Але нестача вибухівки цілком компенсується точністю та далекобійністю, до того ж для підвищення бронепробиття SCEPTRE оснащений наконечником з вольфрамового сплаву", - пояснили аналітики.

В Defense Express звернули увагу, що SCEPTRE залишається дуже економічним й вигідним рішенням для ударів по тилах ворога. Для повіряння можна навести приклад американського керованого M982 Excalibur, який хоч і має більшу бойову частину 22 кг, але його дальність значно менша (до 57 км), а вартість у 2023 році була 178 тисяч доларів.

"Повертаючись до теми можливої передачі цих снарядів в Україну, то наразі немає жодної інформації про це, й навряд чи в Британії казали саме про них. Тим паче, що тоді ця офіційна заява була скоріш за все про інші досить "гучні" ракети, і це не про Nightfall. Також цілком можливо, що Велика Британія уклала цей контракт для перевірки та остаточної розробки SCEPTRE, для подальшого постачання їх до власних військ, й Україна тут ні до чого", - мовиться у статті.

Інші новини зі світу озброєнь

Як повідомляв УНІАН, у Туреччині під час виставки IDEF 2025 показали новий 155-мм снаряд з прямотічним твердопаливним реактивним двигуном, завдяки якому він може вражати цілі на відстані 130 км, при пострілі зі ствола довжиною у 52 калібри.

Снаряд може досягати швидкості 7-8 Мах (2382 - 2722 м/с), і це просто неймовірний показник для артилерійського снаряда. Для порівняння, звичайний 155-мм снаряд M107, може мати початкову швидкість 830 м/с, сучасні ОБПС летять на швидкостях близько 1700 м/с, а подібні снаряди до цього мають максимальну швидкість до 3,5 Мах.

Крім того, снаряд обладнаний системою наведення. Він вже перебуває на завершальній стадії розробки та проходить кваліфікаційні випробування.

Вас також можуть зацікавити новини: