Компанія Tiberius Aerospace отримала контракт від Міністерства оборони Великої Британії на розробку та тестування їх 155-мм реактивних снарядів TRBM 155HG SCEPTRE. Як пише Defense Express, розробка TRBM 155HG SCEPTRE просувається дуже швидкими темпами, тому випробування та розробка за контрактом, ймовірно, має бути закінчена в дуже швидких темпах.
Аналітики нагадали, що Великобританія привітала заяви партнерів "Коаліції охочих" про постачання ракет великої дальності до України. Тип та назва цих ракет не називають, й тому це породило величезне поле для роздумів на цю тему. А тепер Британія підписує контракт з Tiberius Aerospace на тестування та розробку SCEPTRE.
"TRBM 155HG SCEPTRE являє собою реактивний 155-мм снаряд, що оснащений рідинним прямопотоковим повітряно реактивним двигуном. Цей двигун може використовувати як авіаційне паливо JP-4 та JP-8, так і дизельне пальне. До того ж він оснащений системою наведення за GPS координатами й інерціальною системою. Тобто загалом цей снаряд більше походить на ракету", - йдеться у статті.
Також експерти звертають увагу, що при діаметрі 155-мм, в довжину він цілих 1,5 метра. Й при цьому стрільба відбувається зі звичайних 155-мм гаубиць, які не потребують додаткових модифікацій.
Зазначається, що залежно від палива та довжини гармати, з якої SCEPTRE запускається, максимальна дальність варіюється від 140 до 160 км. Й точність на максимальній дистанції сягає 3,5 метра.
"Але попри значні розміри й загальну вагу у 47,5 кг, маса вибухівки в нього невелика, всього 5,2 кг, для порівняння у стандартного 155-мм снаряд M107 це понад 6,6 кг. Але нестача вибухівки цілком компенсується точністю та далекобійністю, до того ж для підвищення бронепробиття SCEPTRE оснащений наконечником з вольфрамового сплаву", - пояснили аналітики.
В Defense Express звернули увагу, що SCEPTRE залишається дуже економічним й вигідним рішенням для ударів по тилах ворога. Для повіряння можна навести приклад американського керованого M982 Excalibur, який хоч і має більшу бойову частину 22 кг, але його дальність значно менша (до 57 км), а вартість у 2023 році була 178 тисяч доларів.
"Повертаючись до теми можливої передачі цих снарядів в Україну, то наразі немає жодної інформації про це, й навряд чи в Британії казали саме про них. Тим паче, що тоді ця офіційна заява була скоріш за все про інші досить "гучні" ракети, і це не про Nightfall. Також цілком можливо, що Велика Британія уклала цей контракт для перевірки та остаточної розробки SCEPTRE, для подальшого постачання їх до власних військ, й Україна тут ні до чого", - мовиться у статті.
Інші новини зі світу озброєнь
Як повідомляв УНІАН, у Туреччині під час виставки IDEF 2025 показали новий 155-мм снаряд з прямотічним твердопаливним реактивним двигуном, завдяки якому він може вражати цілі на відстані 130 км, при пострілі зі ствола довжиною у 52 калібри.
Снаряд може досягати швидкості 7-8 Мах (2382 - 2722 м/с), і це просто неймовірний показник для артилерійського снаряда. Для порівняння, звичайний 155-мм снаряд M107, може мати початкову швидкість 830 м/с, сучасні ОБПС летять на швидкостях близько 1700 м/с, а подібні снаряди до цього мають максимальну швидкість до 3,5 Мах.
Крім того, снаряд обладнаний системою наведення. Він вже перебуває на завершальній стадії розробки та проходить кваліфікаційні випробування.