Велика Британія зупинила військові навчання на рік: аналітик розповів про наслідки

Призупинення навчань до 2027 року при одночасній вимозі військової модернізації перетворює стримування Росії на фарс.

Велика Британія ризикує послабити свою обороноздатність, намагаючись заощадити відносно невелику суму на підготовці військових.

Про це заявив британський військовий експерт Хеміш де Бретон-Гордон у колонці для The Telegraph. Зокрема, він розкритикував рішення британського Міністерства оборони призупинити частину бойових навчань.

За його словами, відомство пішло на цей крок заради економії близько 30 млн фунтів стерлінгів. При цьому повноцінне відновлення підготовки очікується лише влітку 2027 року.

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Експерт вважає, що таке рішення може негативно вплинути на боєздатність британської армії. Він зазначив, що підготовка є фундаментом збройних сил: навіть сучасні танки, безпілотники, ракети та системи зв’язку не зможуть ефективно використовуватися без регулярних спільних тренувань військовослужбовців.

Де Бретон-Гордон підкреслив, що характер сучасної війни стрімко змінюється, про що особливо яскраво свідчить досвід України.

За його словами, сучасні збройні сили дедалі більше залежать від безпілотників, сенсорів, радіоелектронної боротьби та високоточної зброї. Однак бронетехніка та піхота, як і раніше, необхідні для захоплення та утримання території.

Саме тому, вважає експерт, британським військовим необхідно регулярно тренуватися у складі єдиної бойової системи.

Він зазначив, що замість повноцінних навчань армія зможе проводити тактичні заняття без розгортання військ, симуляції, штабні ігри та фізичну підготовку. Однак такі заходи не здатні повністю замінити спільні тренування танкістів, піхоти, операторів безпілотників та командирів безпосередньо в польових умовах.

Досвід України показав важливість підготовки

На думку експерта, війна в Україні показала, наскільки швидко змінюється поле бою. Технології дозволяють виявляти та вражати цілі на великих відстанях, однак після цього наземним підрозділам все одно необхідно займати та утримувати території.

Водночас, на думку експерта, чисельність армії не може повністю компенсувати брак підготовки, натякаючи на якість російських військ.

Рішення може вплинути на стримування

Окремо де Бретон-Гордон попередив, що це рішення матиме наслідки для британської стратегії стримування:

"Якщо Путін бачить, що Велика Британія обмежує свої бойові сили, бо казначейство не може знайти 30 млн фунтів стерлінгів, чому це має посилювати стримування?"

Він зазначив, що британський уряд неодноразово обіцяв зміцнювати обороноздатність країни та збільшувати видатки на ці цілі. Але припинення підготовки армії через фінансовий тиск, на його думку, суперечить цим заявам:

"Не можна запобігти війні, економлячи гроші на підготовці до неї".

Загострення між РФ і Великою Британією

У серпні УНІАН писав, що Україна передала Великій Британії великий масив даних про російське озброєння. Ці відомості Лондон планує використовувати, зокрема, для розвитку технологій захисту британської критичної інфраструктури від потенційних загроз.

Також Bloomberg повідомляв, що Москва розширює кампанію гібридних атак проти європейських країн, які підтримують Україну. Для Великої Британії ця проблема є особливо чутливою, оскільки британська влада вже кілька років розглядає РФ як одну з основних загроз національній безпеці.

4. Москва сприймає Лондон як одного з най

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