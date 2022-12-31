Глава ГУР підкреслив, що перекидання стратегічної авіації РФ на далекі аеродроми після вибухів на авіабазах має величезне значення.

У російської стратегічної авіації все більше проблем зі зносом бомбардувальників, особливо двигунів до них, виробництво багатьох деталей давно припинено, заявив в ефірі телемарафону начальник ГУР Кирило Буданов.

Унаслідок економії ресурсу двигунів ВКС РФ здійснюють пуски ближче до аеродромів, що призводить до падіння несправних ракет в населених пунктах і поруч з ними.

"Це старі літаки, яким постійно продовжують ресурс, проводиться модернізація, оновлюються авіоніка, засоби ураження, системи скидання. Але, по суті, це ті ж літаки з тими ж двигунами. Останні дві ракетні атаки вони робили залпи біля аеродромів, звідси і повідомлення про падіння ракет в РФ - це тому, що вони не підходять до звичних районів пуску, щоб зменшити знос літаків", - сказав Буданов.

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Глава ГУР підкреслив, що перекидання стратегічної авіації РФ на далекі аеродроми після вибухів на авіабазах має величезне значення, оскільки літаки проходять тисячі кілометрів і ще більше зношуються - їх необхідно ставити на обслуговування.

Ракети Ту-95 падають в російських містах

Відомо про щонайменше кілька випадків, коли ракети російської стратегічної авіації, що бомбить Україну, падали на території самої Росії - поблизу аеродромів.

16 грудня під час масованого удару по Україні кілька ракет "підстригли ліс" в Саратовській області. Про постраждалих не повідомлялося.

Вже 30 грудня випадок повторився - уламки ракети сімейства Х-101 / Х-102 знайшли у Волгоградській області.

Взагалі, у росіян великі проблеми з ефективністю ракет, що застосовуються в обстрілах України. Наприклад, у червні під час удару по Харкову деякі снаряди до C-300 не розкрилися і просто вибухнули в повітрі.

Понад те, влітку в окупованому Алчевську сталася інша цікава пригода з росіянами: випущена по ЗСУ ракета раптом "передумала" і повернулася до своїх господарів.

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