В уряді похвалилися успішним виконанням плану і обіцяють значно перевиконати його.

За перші два місяці поточного року українська промисловість виготовила близько 200 тисяч FPV-дронів. Про це в коментарі Forbes Ukraine повідомила заступниця міністра з питань стратегічних галузей промисловості Ганна Гвоздяр.

"Президент говорив про 1 млн дронів – наші потужності вже дозволяють виготовити стільки, і навіть більше", – запевняє посадовиця.

За її словами, цього року виробничі спроможності України досягнуть близько 2 млн дронів різних типів, зокрема й FPV.

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Гвоздяр також розповіла, що зараз українські компанії розробляють FPV-дрони типу "крило" та легкі розвідувальні дрони, схожі на популярні "Мавіки".

Мільйон дронів для ЗСУ

Як писав УНІАН, у грудні президент Володимир Зеленський озвучив амбітну ціль для оборонної промисловості на 2024 рік – виготовити мільйон FPV-дронів.

Пізніше міністр з питань стратегічних галузей промисловості України Олександр Камишин уточнив, що окрім дронів типу FPV планується також виготовити тисячі ударних дронів зі значно більшою дальністю ураження.

Однак голова ГО "Аеророзвідка" Ярослав Гончар зауважив, що виготовити мільйон дронів – це лише півсправи. До них потрібно виготовити щонайменше три мільйони боєприпасів.

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