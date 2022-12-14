А-50 під номером RF-93966 вже був помічений в Білорусі у лютому 2022 року.

Російський літак А-50У дальнього радіолокаційного виявлення (ДРЛВ) перетнув повітряний простір Білорусі.

Як пише Беларускі Гаюн, борт ДРЛВ А-50У ВКС РФ "Сергій Атаянц" з реєстраційним номером RF-93966 зайшов на посадку на аеродром в Мачулищах близько 14:27 за київським часом.

А-50 ВКС РФ під номером RF-93966 вже був помічений в Білорусі у лютому 2022 року. Тоді ЗМІ помилково вказали, що до Білорусі почали прибувати нові російські літаки ДРЛВ, і як висновок, що це може вказувати на підготовку масштабної повітряної операції з бомбардування України.

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З перших днів повномасштабної війни в Білорусі знаходяться 4 подібних літаки.

Літаки А-50 - у чому загроза

А-50 може застосовуватися для виявлення і супроводу повітряних і надводних цілей; для управління літаками винищувальної та ударної авіації за їхнього наведення на повітряні, наземні і морські цілі, а також слугувати повітряним командним пунктом.

Обстановка в Білорусі - актуальні новини

Наразі в Білорусі спостерігається нова активність російських військ. За даними Гаюна, перші підрозділи 38-ї окремої десантно-штурмової бригади ЗС РФ висунулися з пунктів постійної дислокації у Бресті в бік кордону України.

Колони техніки рухаються на південний схід від Бреста до Малоріта.

Разом з тим в Україні поки не бачать загрози наступу окупантів з території Білорусі. "Але такими діями щодо спільних навчань, розгортання регіонального угруповання військ, перевірки бойової готовності – все це показує, що Білорусь активно співпрацює з Росією і діє по єдиному їхньому задуму", - підкреслив речник Державної прикордонної служби Андрій Демченко.

13 грудня глава МЗС Дмитро Кулеба підтвердив, що Росія намагатиметься розпочати новий масштабний наступ вже цієї зими.

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