Мерц заявив про готовність Євросоюзу до діалогу з Росією, але є одна умова

Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц заявив, що Європейський Союз завжди готовий проводити переговори з Росією, якщо це допоможе домогтися припинення війни в Україні. Він підкреслив, що це не повинні бути "паралельні" канали комунікації, пише Reuters.

Відзначається, що Мерц під час виступу перед пресою в Абу-Дабі заявив про готовність ЄС до діалогу з Росією. За його словами, такі переговори не повинні суперечити основному переговорному процесу.

"Ми, звичайно, завжди готові до переговорів з Росією. Зараз в Абу-Дабі проходять скоординовані переговори. Якщо ми можемо сприяти тому, щоб ці переговори стали ще кращими, ще успішнішими, то ми це зробимо. Але ми не будемо відкривати жодних паралельних каналів комунікації", – сказав журналістам канцлер Німеччини.

У Франції закликали до діалогу між Європою і Росією

Раніше міністр закордонних справ Франції Жан-Ноель Барро заявив, що Париж ніколи не відмовлявся від діалогу з Росією. За його словами, Європі необхідно мати прямий контакт з росіянами, щоб відстоювати власні інтереси.

Барро підкреслив, що російський диктатор Володимир Путін не виявляє жодних ознак бажання закінчувати війну. Він згадав про удар по пасажирському поїзду Барвинково - Львів, Чоп, який назвав військовим злочином.

