З Росією спрацює тільки 'мир через силу', - ексгенсек НАТО

Перед переговорами з Москвою Європа має зробити два кроки для посилення позицій України, переконаний політик.

Колишній генеральний секретар НАТО та експрем'єр Данії Андерс Фог Расмуссен закликав європейські країни не поспішати з призначенням спеціального посланця для переговорів із Росією, а спочатку створити умови, за яких Москва буде змушена рахуватися з позицією Заходу.

Як пише Расмуссен у колонці для The Economist, Кремль поважає лише силу, тому мирні ініціативи мають спиратися на реальний політичний, економічний та військовий тиск.

Расмуссен прокоментував заклик президента України Володимира Зеленського до особистої зустрічі з російським лідером Володимиром Путіним та дискусії в Європі щодо можливого призначення мирного посланця для контактів із Москвою.

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За словами політика, сам факт появи переговорника не матиме значення без попереднього посилення позицій України та Європи.

"Вони поважають лише силу", – наголосив Расмуссен, маючи на увазі російське керівництво.

Три кроки для посилення тиску на Росію

Колишній очільник НАТО вважає, що Європа повинна зосередитися на трьох ключових напрямках.

Перший – посилення удару по російській воєнній економіці.

Він закликав підтримувати українські далекобійні атаки по військовій інфраструктурі РФ та перекривати канали постачання компонентів для виробництва російських ракет. Особливу увагу, на його думку, слід приділити поставкам хімічних прекурсорів для твердого ракетного палива та західної мікроелектроніки, які потрапляють до Росії через треті країни.

Окремо Расмуссен наголосив на необхідності боротьби з так званим російським "тіньовим флотом", який дозволяє Кремлю продовжувати експорт нафти та отримувати кошти для фінансування війни.

Другий - прискорене відновлення критичної інфраструктури України.

На його думку, майбутня зима стане черговим випробуванням, оскільки Росія продовжує атакувати українську енергосистему. Расмуссен запропонував використовувати обладнання з виведених з експлуатації електростанцій у країнах ЄС для швидкого відновлення українських потужностей.

За його словами, кожен відновлений мегават генерації в українських містах посилює позиції Києва на будь-яких майбутніх переговорах.

Третій - чітка перспектива членства в ЄС.

Він переконаний, що інтеграція України до ЄС стане найсильнішим сигналом для Кремля про неможливість підкорення країни. На його думку, Москва не може накласти вето на членство України в європейському блоці, тому саме цей процес здатний стати довгостроковою гарантією безпеки.

Політик також закликав подолати блокування європейських рішень окремими державами-членами, зокрема згадав позицію Угорщини на чолі з Віктором Орбаном.

Європа має взяти на себе лідерство

Расмуссен зазначив, що останніми роками саме європейські країни дедалі більше перебирають на себе відповідальність за підтримку України. Він відзначив роль Німеччини, а також спільні ініціативи Франції та Великої Британії в межах "коаліції охочих".

На його переконання, лише після реалізації цих кроків Європа зможе вести предметні переговори з Росією щодо справедливого та тривалого миру. Без цього жоден посередник чи спеціальний представник не матиме реальних важелів впливу на Кремль.

Переспективи відновлення мирних переговорів

Як повідомляв УНІАН, Зеленський опублікував відкритий лист до Путіна, в якому закликав до припинення війни та прямих переговорів віч-на-віч.

Натомість Путін назвав відкритий лист "хамством" і заявив, що той написаний так, аби зробити особисту зустріч двох лідерів неможливою.

За даними ЗМІ, Зеленський минулого місяця запросив російського олігарха Романа Абрамовича до Києва, аби через нього передати Путіну пропозицію про прямі переговори. За даними FT, Зеленський звернувся до російського олігарха з проханням поінформувати Путіна про його згоду на зустріч – уперше за час повномасштабної агресії РФ.

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