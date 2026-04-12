Дві країни досі не передали жодного обіцяного винищувача F-16: на це є низка причин, - ЗМІ

Постачання обіцяних винищувачів F-16 для Повітряних сил ЗСУ наразі заблоковано через технічні та політичні нюанси, пише Defense Express.

Зазначається, що Бельгія та Норвегія, які мали сукупно передати 36 літаків, станом на сьогодні не поставили жодної одиниці техніки. Ситуація з Брюсселем виявилася найбільш заплутаною, адже країна обіцяла найбільшу частину партії – 30 літаків.

Як зазначається у матеріалі, "затримка пов’язана своєю чергою із затримкою постачання бельгійським повітряним силам американських винищувачів F-35". Крім того, країна планує списувати свої F-16 поступово до 2028 року, тому постачання можуть розтягнутися на роки.

Цікаво, що серед причин затримки бельгійська сторона називає і внутрішній фактор України. На їхню думку, "нібито прохання української сторони не поставляти F-16 через нестачу пілотів" також вплинуло на темпи.

Норвегія, яка офіційно обіцяла шість бортів, також має технічні проблеми. Відомо, що всі шість літаків зараз перебувають на заводі в Бельгії, але їхній ремонт навіть не розпочався.

За наявними даними, "одним з вузьких місць є нестача близько сотні запасних частин для кожного з норвезьких винищувачів". Два з цих літаків вже потребують відновлення після навчання пілотів, а інші чотири взагалі прибули як машинокомплекти.

Раніше УНІАН писав, що ми активно нарощуємо виробництво власної артилерії, зокрема САУ "Богдана". Тепер з’явилися нові дані, що підтверджують: Україна фактично виходить у світові лідери у цьому напрямку.

Зокрема, мова про десятки установок "Богдана" щомісяця, що ставить країну в один ряд із провідними виробниками у світі. Попри розвиток дронів, артилерія залишається критично важливою на війні, і Україна робить ставку саме на власне виробництво.

