F-16 буде більше: Федоров повідомив про нову допомогу від Іспанії та Бельгії

Бельгія та Іспанія виділять по 1 млрд євро оборонної допомоги для України. Крім того, українські військові отримають додаткові винищувачі F-16 та запчастини до них.
Про це повідомив міністр оборони України Михайло Федоров за підсумками розмови з міністрами оборони Бельгії Тео Франкеном та Іспанії Маргаритою Роблес. Вона відбулася напередодні нового засідання у форматі "Рамштайн".
Сторони синхронізували ключові напрями співпраці, серед яких посилення протиповітряної оборони, розвиток дронових спроможностей та "чеської ініціативи" для забезпечення українських захисників на передовій снарядами.
"Бельгія виділяє цього року €1 млрд оборонної допомоги Україні.Також країна підтвердила намір передати Україні додаткові винищувачі F-16 та забезпечити постачання запчастин для наявних літаків. Цьогоріч Іспанія також надає €1 млрд на підтримку України", – повідомив Федоров.
За словами очільника Міноборони, сторони також приділили увагу розвитку співпраці оборонних індустрій, зокрема в межах європейського механізму SAFE.
"Ми готові запропонувати перелік виробників, які можуть налагодити співпрацю з іспанськими компаніями. Зі свого боку, Україна також запропонувала можливість тестувати іспанські безпілотники в бойових умовах", – акцентував міністр.
